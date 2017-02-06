«Паэский бомбист» хочет добиться досрочного освобождения в окружном суде

Напомним, 16 января Вируский уездный суд посчитал, что досрочное освобождение Мярта Рингмаа не является оправданным, сообщает портал Rus.err.ee.

Срок тюремного заключения Рингмаа истекает 11 ноября 2020 года. Ранее Рингмаа несколько раз ходатайствовал о досрочном освобождении, но суд отказывал ему в этом.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, но доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.