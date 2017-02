Фото и видео: посмотрите, как выглядит самая яркая деревня Польши

. ここはザリピエ村にたどり着いて 1番最初に着いたおうち。 #poland #tarnow #tarnów #zalipie #village #paint #painting #drawing #flower #flowers #sketch #handmade #freehand #art #beautiful #cute #travel #traveling #trip #friends #girl #bff #love #室岡の旅 #memories

A photo posted by ayasaaa (@ayasa__xoxo) on Dec 6, 2016 at 6:28am PST