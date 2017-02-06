Пять вещей, которые сделают ваш дом привлекательнее для покупателя

Вот эти замечательные пять пунктов, которые прибавят привлекательности вашему дому или квартире, считает Kodu, ссылаясь на Business Insider:

1. Мрамор в интерьере

Рабочая поверхность из мрамора дорого стоит, но она более долговечна, чем такая же из ламината, поэтому, заказывая кухню, стоит поставить именно тмраморную столешницу.

2. Система "умный дом"

Установленные дома современные системы отопления и вентиляции значительно облегчают жизнь.

3. Пол из натурального дерева

Деревянный пол греет ноги и радует глаз гораздо больше, чем ламинат.

4. Ванна

Очень многие предпочитают душу ванну и очень обрадуются, когда увидят, что у вас установлена модная и большая ванна.

5. Минимализм

Если в продаваемом вами доме или квартире преобладают светлые тона, а мебели совсем немного, интереса у покупателей будет больше. Вам, конечно, могут нравится черные потолки и обои с крупным драматическим рисунком, но, поверьте, людей с таким же вкусом гораздо меньше.