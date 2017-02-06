Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

«Либо требует заплатить более 60% стоимости плюс поднимает процент, либо обязует оформить страховку для такси, которая в три раза дороже обычной. Почему тогда водители Uber используют свои машины для таких же целей, как водители такси, с такими же повышенными рисками, и при этом банки молчат?» – задается вопросом Алена.

Специальная страховка для такси нужна любой машине вне зависимости от того, находится она в лизинге или нет. Однако, по признанию некоторых таксистов, они ее все же не оформляют, страхуя свою машину как автомобиль для личного пользования. Кроме того, машину можно использовать и для других коммерческих целей – сдавать в аренду, перевозить грузы.

«Так как законодательная база для новых услуг на рынке Эстонии, таких как Uber или Taxify, у нас еще вырабатывается в деталях, могу дать только общий ответ по теме, – комментирует пресс-секретарь банка SEB Юлия Пийльманн. – Да, действительно, машина, находящаяся в лизинге, то есть являющаяся собственностью банка, как правило, не может быть использована в качестве инструмента предпринимательской деятельности. Под это определение подпадает также оказание услуг такси, сдача машины в аренду и так далее».

Если говорить о лизинге автомобилей, то Юлия Пийльманн уточняет, что при неисполнении лизингового договора (а указанное использование машины и есть нарушение договора) у банка есть право расторгнуть договор и назначить штраф.

«В реальной ситуации каждый конкретный случай мы рассматриваем индивидуально в сотрудничестве с клиентом», – добавляет представитель SEB.

Руководитель сферы автолизинга Swedbank Юлия Холомеева также подтверждает, что с использованием взятого в лизинг автомобиля связаны определенные ограничения.

«Мы предполагаем, что приобретенный частным лицом автомобиль используется не для коммерческих целей, а для личных нужд. При финансировании покупки машины мы учитываем планируемый пробег, стандартный износ и техническое состояние в конце периода, – поясняет Холомеева. – Если автомобиль хотят использовать в коммерческих целях, например, для работы в такси, сдачи в аренду или обучения вождению, то риски, связанные с его использованием, увеличиваются, износ ускоряется. Именно поэтому в таком случае предлагается финансирование на консервативных условиях».

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