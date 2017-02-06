В ближайшие месяцы – после того как складские запасы фирм закончатся, на цены продуктов питания будет влиять и выросший в феврале акциз на алкоголь и табачную продукцию. Среднее подорожание потребительской корзины в 2017 году достигнет 2,8%, предположил экономист Банка Эстонии Сулев Перт.

“Более быстрый рост потребительских цен вызван подорожанием энергии и продуктов питания на мировом рынке. Цикл удешевления сырья на мировом рынке начался в 2011 году, но в начале 2016 года цены на нефть и продукты питания вновь начали расти. В последние месяцы на мировом рынке выросли и цены на металлы и другое промышленное сырье”, - сказал Перт.

“По сравнению с 2011 годом цена на нефть в долларах сейчас все же на 50% ниже, и уровень цен на промышленное сырье все еще остается ниже на 33%. Однако цена сырья менее выгодна из-за того, что курс евро по отношению к доллару за шесть лет ослабел примерно на 23%. В то же время дешевый обменный курс благоприятствует восстановлению экспорта и экономического роста еврозоны», - сказал он.

Наибольшее влияние на рост цен на внутреннем рынке Евросоюза из продуктов питания оказывают молочные продукты. В Эстонии закупочные цены на молоко выросли до того же уровня, что в 2014 году, до введений Россией санкций. Кроме того, быстро дорожали фрукты и овощи, поскольку погодные условия в Южной Европе не были благоприятными для сельского хозяйства. Овощи за последние два месяца подорожали на 10%, а фрукты – на 4,8%.

Непосредственное влияние связано с тем, что около 40% свежих овощей и 90% фруктов и ягод, потребляемых в Эстонии, импортируются. Около трети из них выращивают за пределами еврозоны, например, в Польше и Северной Африке, поэтому росту цен могло способствовать и ослабление обменного курса евро в конце прошлого года. Цены на фрукты и овощи резко росли и падали и ранее, однако обычно влияние роста цен смягчается в течение полугода.

Как сообщает Департамент статистики, покупательская корзина подорожала в январе в годовом сравнении на 2,7%, по сравнению с декабрем уровень цен был на 0,4% выше. Унифицированный индекс потребительских цен в еврозоне вырос за последние двенадцать месяцев на 1,8%.