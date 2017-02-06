Учителя, ученики, чиновники в сфере образования, родители или недавние выпускники - все мы хорошо знаем, что школьная программа перегружена и зачастую отстает от реальной жизни на несколько лет. Отдельно следует отметить традиционный для школ с русским языком обучения уклад, согласно которому "математика - царица наук", а деление гимназических классов на математический и гуманитарный на самом деле прикрывает деление на учеников со средним баллом получше и похуже. "Русская школа - это Византия", - точно сказал в одном телеэфире мой гимназический учитель эстонского, имея в виду, что любые изменения в русскую школу приходят медленнее и принимаются заметно неохотнее, нежели в эстонских школах.

ТКРГ - чуть ли не единственный в своем роде пример школы, где, как мне кажется, соблюдается баланс между изучением реальных дисциплин и заметной свободой и гибкостью в гуманитарной сфере. Судите сами - в школу ежегодно приходит с лекциями десяток гостей, в числе которых министры, послы всех крупных держав, деятели культуры и известные журналисты, в т.ч. из-за пределов Эстонии. Дважды посетил школу президент Тоомас Хендрик Ильвес. Безусловно, свою роль в готовности сильных мира сего прийти именно в эту гимназию играют репутация и история учебного заведения, а также усилия отдельных учителей и учеников.

С приходом директора Теплова в школе появилась возможность изучать китайский язык и наладились активные связи с КНР - уже не раз делегации учеников отправлялись в Поднебесную для участия в международных проектах и обменах. Поверьте, во-первых, подобные вещи не происходят сами собой, а во-вторых, в долгосрочной перспективе расширение общего кругозора гораздо ценнее дополнительного восьмого урока математики в неделю.

Все это происходит в школе, регулярно разрываемой скандалами в связи с деятельностью попечительского совета, отдельные фигуры которого почему-то чаще фигурируют в криминальной хронике, а не на страницах "Учительской газеты". Прибавьте к этому частую смену министров и вызванные этим противоречия в системе образования, а также политические противостояния между рядом прежних министров образования и городскими чиновниками и подумайте сами: каково в таких условиях работать администрации и учителям?

Не стоит забывать о контексте. Пообщайтесь с учениками и родителями таллиннских гимназий, и вы узнаете много любопытного: как учителя раздают ученикам георгиевские ленточки в преддверии 9 мая, как приказывают встать перед классом и отчитывают тех, кто не ходил к Бронзовому солдату, как шантажируют совершеннолетних учащихся оценками, требуя от них голосов на муниципальных выборах. Все три истории случились в последние годы в трех разных столичных школах и услышаны мной в частных беседах с выпускниками. Все это происходит с молчаливого согласия (если не одобрения) родителей и администрации.

Если цена того, чтобы одна из крупнейших школ и старейших русскоязычных гимназий в стране была современной, внедряла бы новые тренды в неформальном обучении и не насаждала бы попахивающее нафталином мракобесие, а также с наименьшим вредом для учеников балансировала между Сциллой и Харибдой в виде ангажированного попечительского совета и изменчивых требований властей - далеко не безупречный и крайне эмоциональный пост директора на сайте школы, то уместно не заниматься подсчетом неправильно расставленных в нем запятых, а порадоваться за то, что ТКРГ все-таки движется в верном направлении.