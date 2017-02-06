Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Лаврентьев: каково работать в раздираемой скандалами школе администрации и учителям?1

Иван Лаврентьев
Иван Лаврентьев
/
/
:

Вызвавший шквал комментариев и публикаций в прессе и Facebook, казалось бы, невинный инфантильный пост ученицы 12-го класса столичной Кесклиннаской русской гимназии (ТКРГ) и неожиданная реакция на него директора школы Сергея Теплова свидетельствуют о гораздо более глубоко укоренившейся проблеме в школьной системе в целом, а не в отдельно взятой гимназии в частности, пишет Иван Лаврентьев.

Учителя, ученики, чиновники в сфере образования, родители или недавние выпускники - все мы хорошо знаем, что школьная программа перегружена и зачастую отстает от реальной жизни на несколько лет. Отдельно следует отметить традиционный для школ с русским языком обучения уклад, согласно которому "математика - царица наук", а деление гимназических классов на математический и гуманитарный на самом деле прикрывает деление на учеников со средним баллом получше и похуже. "Русская школа - это Византия", - точно сказал в одном телеэфире мой гимназический учитель эстонского, имея в виду, что любые изменения в русскую школу приходят медленнее и принимаются заметно неохотнее, нежели в эстонских школах.

ТКРГ - чуть ли не единственный в своем роде пример школы, где, как мне кажется, соблюдается баланс между изучением реальных дисциплин и заметной свободой и гибкостью в гуманитарной сфере. Судите сами - в школу ежегодно приходит с лекциями десяток гостей, в числе которых министры, послы всех крупных держав, деятели культуры и известные журналисты, в т.ч. из-за пределов Эстонии. Дважды посетил школу президент Тоомас Хендрик Ильвес. Безусловно, свою роль в готовности сильных мира сего прийти именно в эту гимназию играют репутация и история учебного заведения, а также усилия отдельных учителей и учеников.

С приходом директора Теплова в школе появилась возможность изучать китайский язык и наладились активные связи с КНР - уже не раз делегации учеников отправлялись в Поднебесную для участия в международных проектах и обменах. Поверьте, во-первых, подобные вещи не происходят сами собой, а во-вторых, в долгосрочной перспективе расширение общего кругозора гораздо ценнее дополнительного восьмого урока математики в неделю.

Все это происходит в школе, регулярно разрываемой скандалами в связи с деятельностью попечительского совета, отдельные фигуры которого почему-то чаще фигурируют в криминальной хронике, а не на страницах "Учительской газеты". Прибавьте к этому частую смену министров и вызванные этим противоречия в системе образования, а также политические противостояния между рядом прежних министров образования и городскими чиновниками и подумайте сами: каково в таких условиях работать администрации и учителям?

Не стоит забывать о контексте. Пообщайтесь с учениками и родителями таллиннских гимназий, и вы узнаете много любопытного: как учителя раздают ученикам георгиевские ленточки в преддверии 9 мая, как приказывают встать перед классом и отчитывают тех, кто не ходил к Бронзовому солдату, как шантажируют совершеннолетних учащихся оценками, требуя от них голосов на муниципальных выборах. Все три истории случились в последние годы в трех разных столичных школах и услышаны мной в частных беседах с выпускниками. Все это происходит с молчаливого согласия (если не одобрения) родителей и администрации.

Если цена того, чтобы одна из крупнейших школ и старейших русскоязычных гимназий в стране была современной, внедряла бы новые тренды в неформальном обучении и не насаждала бы попахивающее нафталином мракобесие, а также с наименьшим вредом для учеников балансировала между Сциллой и Харибдой в виде ангажированного попечительского совета и изменчивых требований властей - далеко не безупречный и крайне эмоциональный пост директора на сайте школы, то уместно не заниматься подсчетом неправильно расставленных в нем запятых, а порадоваться за то, что ТКРГ все-таки движется в верном направлении. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАсергей тепловскандалшколашкольница
По теме
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Попечительский совет Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, в свое время ходатайствовавший о предоставлении учебному заведению права сохранения русского в качестве основного языка преподавания, решил пока что отказаться от своих намерений и новое ходатайство не подавать. Известно, что ранее точки зрения  попечительского совета и директора школы Нины Сытник разнились: директор была за сохранение системы «60 на 40». Так что же произошло? “Я не трус, но я боюсь”: о чем мы хотели поговорить с оскандалившимся директором школы

“Я не трус, но я боюсь”: о чем мы хотели поговорить с оскандалившимся директором школы 8

Есть должности, требующие безукоризненной порядочности и предполагающие, что человек, который их занимает, является моральным авторитетом. Особенно это важно, когда речь идет об учителе. Тем более, о директоре школы. К сожалению, скандал, случившийся в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, продемонстрировал, насколько не отвечает своему высокому статусу ее директор Сергей Теплов. Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом

Гламурная жизнь президента: аппетиты Ильвеса росли с каждым годом 25

Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011-2016 года показывает, что оплачиваемые кредитными картами расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса за этот период троекратно возросли, достигнув почти 100 000 евро за первые десять месяцев 2016 года, а структура расходов свидетельствует как о роскошном стиле жизни президента за границей, так и о совершении расходов, по которым трудно провести грань между личными потребностями и служебной необходимостью.
ЕЩЁ
krasotka.ee
limon.ee
«паспортная мафия»
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
кибербезопасность
мнение
Krasotka.ee
скандал в пярнуской больнице
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:22
Найм или аренда? Как не заблудиться в яблоневом саду
13:19
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу (6)
13:09
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
13:08
Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые
13:04
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний
13:01
У SuperBus все плохо и в Финляндии
12:54
Samsung и Apple провалились на крупнейшем рынке смартфонов
12:49
Рената Литвинова унизила участника «Минуты славы» за «обтяжные штанишки»
12:48
Реклама с участием Сависаара: центристы хотят избежать выплаты налога на спецльготы
12:46
Видео: путешествующая по миру пара из Эстонии покорила Голливуд
12:43
Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
12:37
Первую попытку экзамена по вождению на категорию B заваливают 55%
12:33
Как избежать большой ошибки, обставляя только что купленную квартиру
12:33
Иван Ургант восхитил новым селфи
12:27
Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»
12:24
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать
12:23
Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов
12:23
Смотрите галерею! В Латвии демонтируют последнюю советскую ракетно-ядерную базу (1)
12:13
Эстония выделит на решение гуманитарного кризиса в Украине 400 000 евро (1)
12:10
Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)
Все новости
LimonЦеликом
Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Обвиненная в эскорте Мелания Трамп потеряла покой

Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Пикантное фото беременной Натали и Андрея Малахова произвело фурор

Фото: после развода Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

Фото: после развода Ирина Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной

13:09
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
12:49
Рената Литвинова унизила участника «Минуты славы» за «обтяжные штанишки»
12:33
Иван Ургант восхитил новым селфи
12:10
Эта девушка была в шоке, когда узнала, как в интернете использовали ее фото (1)
KrasotkaЦеликом
Печаль каждой десятой: почему женщинам больно во время секса

Печаль каждой десятой: почему женщинам больно во время секса

Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше

Письмо читательницы: мне 45 и я не понимаю, как жить дальше (2)

Девять интересных фактов о миссионерской позе

Девять интересных фактов о миссионерской позе

13:08
Мужчины предпочитают заниматься сексом с женщинами своего возраста, выяснили ученые
12:43
Бразильянка потратила 100 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
12:23
Фото: новая коллекция от H&M сделана из отходов
12:04
Путешествия толкают людей к измене, показало исследование
SportsЦеликом
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний

Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний

Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

Запуганный болельщиками украинский футболист Зозуля решил остаться в «Бетисе»

IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

IBF вслед за WBC удалила из своего рейтинга боксера Александра Поветкина

10:04
"Аугур" и "Нарва Юнайтед" напрямую вышли в полуфинал чемпионата Эстонии по футзалу
ВпрокЦеликом
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?

Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году? (1)

6. фев
Мешок навоза, костыли и зубные протезы: чего только не оставляют жители Эстонии в транспорте! (1)
Погода
В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

Галерея: от чего зависит узор на замерзшей капле воды

Галерея: от чего зависит узор на замерзшей капле воды

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
«Паэский бомбист» хочет добиться досрочного освобождения в окружном суде

«Паэский бомбист» хочет добиться досрочного освобождения в окружном суде

Прийт Пяркна: история с «паспортной мафией» стала уроком для полиции

Прийт Пяркна: история с «паспортной мафией» стала уроком для полиции

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Культура
Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Самые читаемые
Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Михал об исключениях для русских школ: происходит то, чего больше всего боялись(3)
Фото: стоит взглянуть, во что превратилась эта квартира в мустамяэском панельном доме
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Центрист предлагает предать Ильвеса суду(14)
Bалюта
USD
0,934 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees