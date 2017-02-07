Ласнамяэская больница в Таллинне будет не хуже PERH

- Вы много лет проработали в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH). В чем принципиальная разница между Таллиннской большой больницей и PERH?

- Разницы нет. Если сравнивать объемы деятельности, содержание и качество, то у новой больницы они должны быть такими же, как и у региональной больницы, и у Клиники Тартуского университета. Единственное различие между ними заключается в том, что врачи не всех специальностей практикуют в равном объеме и с равным качеством. Но это не значит, что лечение в большой больнице будет хуже, чем предусматривают государственные требования и профессиональная этика врачей.

- Постоянно говорится о том, что нет денег на содержание конкурирующих больниц, но вы строите рядом c PERH дублирующую больницу?

- Если мы сложим объемы деятельности двух таллиннских центральных больниц, то их можно будет сравнить с тем, что делают PERH или Клиника. Когда это здание будет построено, то работа двух центральных больниц будет переведена в новое место.

- Сохраняться ли все специализации, которые сейчас имеются в PERH?

- Естественно. Тот объем деятельности, который центральные больницы могут предложить пациентам, крайне нужен. Без них часть людей осталась бы вообще без лечения. Организация здравоохранения в Эстонии настолько взаимосвязана, что договоры с Больничной кассой (БК) покрывают потребность жителей Эстонии в лечении согласно финансовым возможностям БК. Но 400 000 амбулаторных приемов, около 30 000 стационарных больных ведь никуда не денутся. Если посмотреть демографическое развитие за 40 лет, то количество жителей в Таллинне и в Тарту выросло.

- Станет ли новая больница учреждением высшего лечебного уровня, как PERH и Клиника, или речь идет все же о центральной больнице?

- Это зависит от специализации. В обеих Таллиннских центральных больницах есть специализации, в которых они уже много лет являются ведущими центрами Эстонии, например, Глазная клиника Ида-Таллиннской центральной больницы, или отделение нефрологии Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Там медицина высшего уровня и эту планку опустить нельзя.

- Определенные операции в медицине весьма затратны. Будете ли вы конкурировать с региональной больницей, например, в кардиологии или неврологии, или станете предлагать лечение более низкого уровня?

- Некоторые вещи в центральной больнице не делают и это, прежде всего, политическое решение БК – какие услуги предлагают те или иные больницы. Определенно не разумно собирать в одном месте всю деятельность и все имеющиеся спеццентры. А вот с точки зрения аппаратуры разницы нет.

- Таллиннские больницы вновь начали, скажем так, вооружаться: PERH приобретает серьезный MRT (магнитно-резонансный томограф – ред.), Таллиннская больница тоже?

- MRT – это хороший плохой пример. Такой прибор есть в обеих центральных больницах.

- Но часть времени они просто простаивают, поскольку их слишком много?

- Нет. Согласно международной практике, у нас нет излишка этих приборов. Если сравнить с Финляндией, Швецией, то у нас просто меньше проволочек. Вопрос тут в том, что некоторые технологии более безопасны для пациентов и их использование расширяется. Использование опасных методов диагностики снижается: информации они дают меньше, зато радиация. MRT причиняет меньше страданий пациенту, а дает в десятки раз больше информации. Себестоимость этой услуги с годами стала разумной. Есть выбор: или врач за полчаса получит информацию, на следующий день начнет лечить, а послезавтра больной уже будет дома, или врач две недели будет чесать пузо, на третьей сделает что-то еще, а на четвертой пациент отправится домой.

- В Таллиннской большой больнице должно появиться и онкологическое отделение на двадцать коек, в то же время – эта специализация должна быть в сфере деятельности PERH.

- Это часть работы по составлению проекта, где уточняются основные задачи и объем деятельности. Тут много сторон: государство, Больничная касса, город. Жизнь показала, что все стороны быстро соглашаются, когда речь заходит о том, сколько и кто должен внести денег.

- Вице-мэр Таллинна, доктор Мерике Мартинсон в прошлом году сказала, что большая больница ждет пациентов и из-за рубежа. Кто эти иностранцы, которых там будут лечить?

- Я еще не знаю так хорошо жизнь центральной больницы, но со времен PERH я помню, что ядерная медицина и глазная хирургия пользуются большим спросом. Конечно, дорогие гости из соседних стран добавляют работы и отделениям неотложной помощи.

- Но это не медицинский туризм, на который Эстония так надеется?

- И то и другое, но пациентов хватает.

- Говорилось, что большая больница обойдется в 400 000 миллионов евро, однако время европейских дотаций закончилось и получить эти деньги на строительство больницы, как это сделали в свое время Клиника и PERH, уже не удастся.

- Речь идет о трезвом расчете. У уже имеющихся больниц такая же площадь в квадратных метрах, но она амортизирована до последнего предела. Ее нужно приводить в порядок. Сейчас собственнику (Таллинну – ред.) нужно выбрать, как тратить свои деньги. Возможен вариант, что хозяин скажет: в течение последующих 50 лет нам больницы не нужны. Думаю, что такое можно сказать до очередных выборов.

Более широкий выбор – сможет ли эстонское общество предложить людям в течение последующих 50 лет привычную медицинскую безопасность или нет. Все эти вопросы - откуда появятся деньги, ведь это же такая большая сумма... На самом деле она небольшая. После объединения двух центральных больниц оборот центральной больницы оставит около 130-140 000 евро, необходимые 230 миллионов (цена строительства здания – ред.) не сильно отличаются от имеющегося.

- Откуда вы надеетесь получить поддержку? Ведь только из таллиннского бюджета и денег БК этой суммы не собрать.

- Финансовый план возникнет после того, как прояснится вопрос с квадратными метрами. Тогда будет известен объем здания, после этого можно будет рассчитать предполагаемую стоимость, и уже тогда можно будет говорить с возможными инвесторами. Финансовый проект состоит из разных частей: собственных финансовых возможностей больниц, ценности больничной недвижимости, и, конечно же, городская часть. Я считаю, что можно говорить и об участии государства, поскольку 60 процентов налогоплательщиков Эстонии крайне заинтересованы в жизнеспособности больницы. Эта сумма кажется большой, если смотреть на нее в контексте - сегодня и сразу, но если подумать, что деньги не нужны сейчас в полном объеме, а еще, что их не нужно сразу возвращать… Если сравнить это со средними кредитами, – 30 лет и мы закроем этот вопрос - то это реалистичный проект.

- Частные инвесторы возводят в Таллинне несколько новых центров здоровья. Для столицы не было бы дешевле покупать услуги у них?

- Согласно международной практике, частные медицинские центры концентрируются на тех областях деятельности, где маргинал прибыли очень высок. А общественные больницы оказывают многие услуги, прибыль от которых равна нулю или даже в минусе, и предлагают неотложную помощь. В Европе такие услуги оказывают общественные больницы, поскольку ни одному частному владельцу не придет в голову париться в больнице ночью, если туда придет пара пациентов - даже если он спасет им жизни. Англичане построили целый ряд больниц с привлечением частного капитала, но в итоге это оказалось дороже, поскольку частный владелец хочет получить прибыль и добавляет ее к капитальным расходам.

- И в конце один практический вопрос. Сейчас в Таллинне есть две центральные больницы с отделениями неотложной помощи: одно в Мериметса и второе – в центре города. Появится ли в будущем отделение ЕМО в Ласнамяэ?

- Вместо этих двух появится одно ЕМО и именно в Ласнамяэ. Если будет очень плохо, придется ехать туда. А в легких и средних случаях люди могут обратиться и к своему семейному врачу. На фоне мировых масштабов, Таллинн – настолько компактный населенный пункт, что нет разницы, где эта одна больница находится. Скорее важно, чтобы человек мог в нее попасть, мог добраться на общественном транспорте или было где поставить машину. А то, понадобится ли на дорогу десять, двадцать минут или полчаса, не имеет никакого значения, если проблема средняя. Важно, чтобы добравшись до больницы, можно было сразу в нее попасть.

Что представляет из себя Таллиннская большая больница

Общая стоимость проекта предположительно составляет 480 миллионов евро, из которых на строительство нужно 200-240 миллионов евро, на медицинскую технику и обстановку – около 100 миллионов евро, внешние коммуникации, проектирование, управление проектом и другие расходы – еще около 60 миллионов евро.

Местом расположения больницы станет участок на Нарва мнт., 129 общей площадью в 63 836 квадратных метров (6,4 га). В районе расположения больницы проживает около 120 000 человек. По предварительным оценкам, размер площадей – около 110 000 квадратных метров.

На 2025 год запланировано отработать 679 049 амбулаторных лечебных случаев, стационарных лечебных случаев – 55 026 и 26 168 лечебных случаев в дневном стационаре.

Источник: пресс-сообщение Raepress.