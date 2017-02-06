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Как избежать большой ошибки, обставляя только что купленную квартиру

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Счастливые покупатели квартиры чаще всего совершают эту ошибку. Портал Kodu со ссылкой на Apartment Therapy советует, как ее избежать. 

Меблировка абсолютно пустой квартиры, несомненно, отнимает много времени и стоит дорого. Многие собирают у друзей и знакомых ненужные тем, но такие необходимые в новой квартире вещи, а также покупают в магазинах уцененную мебель и предметы интерьера. Однако, прежде чем вы начнете свозить в дом бесплатное или супердешевое добро, сядьте и подумайте.  

По словам дизайнера интерьеров Дианы Кеннеди, самая дешевая бытовая техника и уцененные предметы мебели, как правило, низкого качества и долго не прослужат, их придется заменить. Если ваш бюджет очень ограничен, то лучше всего последовать совету Кеннеди: меблировать дом по частям. Она рекомендует в первую очередь приобрести предметы первой необходимости, например, кровать или шкаф для одежды, а спустя некоторое время купить другие вещи.

Если вы делаете покупки вдумчиво и приобретаете добротные и высококачественные вещи, то в конце концов создадите в квартире настоящий уют, подтверждает специалист. 

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