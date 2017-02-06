Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Как объяснила нашему корреспонденту председатель попечительского совета Юлия Генно, никакого давления директор на попечительский совет ТТРШ не оказывала:

«Мы сами так решили. Переход на систему „60 на 40“ проходит в школе достаточно безболезненно: гимназисты владеют эстонским, преподавание ведется на хорошем уровне, знания государственного языка и предметов не страдают. Одним словом, все уже как-то приспособились. Ранее мы ходатайствовали на основании законодательства, все было понятно и прозрачно. Теперь же это всего лишь проект коалиционных партий, и у нас просто не хватает данных для того, чтобы оценить степень рисков – например, обязанность для выпускников сдать эстонский на уровень С1. Поэтому пока решили не рисковать. Возможно, позже мы передумаем».

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа – одна из трех столичных школ, которые боролись за право преподавать на русском. Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия остались при своем прежнем мнении и уже направили обращение к горсобранию, чтобы оно ходатайствовало перед правительством о предоставлении им права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы «60 на 40».