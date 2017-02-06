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Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Марианна Тарасенко
Марианна Тарасенко
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Попечительский совет Таллиннской Тынисмяэской реальной школы, в свое время ходатайствовавший о предоставлении учебному заведению права сохранения русского в качестве основного языка преподавания, решил пока что отказаться от своих намерений и новое ходатайство не подавать. Известно, что ранее точки зрения  попечительского совета и директора школы Нины Сытник разнились: директор была за сохранение системы «60 на 40». Так что же произошло?

Как объяснила нашему корреспонденту председатель попечительского совета Юлия Генно, никакого давления директор на попечительский совет ТТРШ не оказывала:

«Мы сами так решили. Переход на систему „60 на 40“ проходит в школе достаточно безболезненно: гимназисты владеют эстонским, преподавание ведется на хорошем уровне,  знания государственного языка и предметов не страдают. Одним словом, все уже как-то приспособились. Ранее мы ходатайствовали на основании законодательства, все было понятно и прозрачно. Теперь же это всего лишь проект коалиционных партий, и у нас просто не хватает данных для того, чтобы оценить степень рисков – например, обязанность для выпускников сдать эстонский на уровень С1. Поэтому пока  решили не рисковать. Возможно, позже мы передумаем».

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа – одна из трех столичных школ, которые боролись за право преподавать на русском. Линнамяэский русский лицей и Кесклиннаская русская гимназия остались при своем прежнем мнении и уже направили обращение к горсобранию, чтобы оно ходатайствовало перед правительством о предоставлении им права организовать в гимназической ступени обучение без обязательного использования системы «60 на 40». 

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Член Рийгикогу Кристен Михал (Партия реформ) считает план правительства сделать исключения для нескольких русских школ по части перехода на эстонский язык посредственным и политизированным. Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Одна из школ Таллинна не стала подавать ходатайство о сохранении преподавания на русском языке

Расположенная в Таллинне Тынисмяэская реальная школа решила не следовать примеру Линнамяэского русского лицея и Кесклиннаской русской гимназии, отказавшись сделать еще одну попытку сохранить русский язык в качестве основного языка преподавания.  Репс: правительство может сделать исключение для школ с русским языком обучения

Репс: правительство может сделать исключение для школ с русским языком обучения 2

Правительство по всей видимости удовлетворит просьбу некоторых русскоязычных школ Таллинна предоставить исключения по части изучения эстонского языка в случае, если ходатайство об этом будет представлено, сообщила в понедельник министр образования Майлис Репс (Центристская партия).
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