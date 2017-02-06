Реклама с участием Сависаара: центристы хотят избежать выплаты налога на спецльготы

«Мы планируем проконсультироваться по вопросам налоговых обязательств с Налогово-таможенным департаментом», - сказал пресс-секретарь партии Андре Ханимяги в ответ на вопрос BNS, уплатит ли Центристская партия вместе с суммой в 117 000 евро и налог на специальную льготу и в каком размере.

Комиссия по надзору за финансированием партий еще в январе 2015 года обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна. Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании «Таллинн движется» и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.

Комиссия решила, что сумму следует вернуть в течение четырех месяцев, Центристская партия совершит первую выплату 15 февраля.