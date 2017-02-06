Samsung и Apple провалились на крупнейшем рынке смартфонов

В конце прошлого года Oppo принадлежало 18,1% китайского рынка (поставлено 24,5 миллиона смартфонов), на втором месте – Huawei (22,9 млн и 16,9% рынка). На третьем месте находилась Vivo (21,7 млн смартфонов и 16% рынка), которая вместе с брендом Oppo принадлежит местной фирме по производству электроники ВВК.

К концу прошлого года Apple в Китае упала на 4-ю позицию, в последнем квартале прошлого года предприятие поставило 14,9 млн iPhone, что составляет 11% от рынка. Южнокорейский технологический гигант Samsung не вошел в первую пятерку, на пятом месте расположилась фирма Xiaomi (10,1 млн поставленных устройств и 7,4% от рынка).