На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

К созданию горнолыжного парка Кивиыли будут привлечены известные сноубордисты и лыжники.
На соревнования приглашаются все сноубордисты или лыжники, которым исполнилось как минимум 8 лет. Вход на мероприятие бесплатный.
В это воскресенье, 12 февраля, двукратная победительница Всемирных экстремальных игр Келли Сильдару примет участие в соревнованиях по слоупстайлу в горнолыжном парке Кивиыли.
К созданию горнолыжного парка Кивиыли будут привлечены известные сноубордисты и лыжники.
На соревнования приглашаются все сноубордисты или лыжники, которым исполнилось как минимум 8 лет. Вход на мероприятие бесплатный.
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