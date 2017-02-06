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Начинаем публиковать серию статей о подводных камнях найма жилых помешений

Наём или аренда? Как не заблудиться в яблоневом саду

Вера Копти
Вера Копти
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Сегодня поговорим о найме жилья. Этот сегмент рынка недвижимости стабильно растет, да и касается эта тема многих:  одни жилье сдают, а другие - снимают. 

Как и другие действия с недвижимостью, сдача в наем регулируется Законом об обязательственном праве. Как себя вести и что делать, чтобы не нарушить Закон, рассказывает аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord Ирина Кривенкова.

Начнем с логики и терминологии. Лицо, сдающее в наем свою собственность, называется наймодателем. Другое лицо, берущее собственность во временное пользование, за что платит деньги - наниматель. В обиходе пользуются другими терминами: арендатор и арендодатель, но это не совсем верно, так как арендой называются договорные отношения, когда арендатор может получать плоды с арендуемой недвижимости.

Рассмотрим для наглядности два варианта. Один человек взял в наем яблоневый сад. Он гуляет под цветущими деревьями, любуется их красотой, но не имеет права срывать и есть яблоки. Другой - взял яблоневый сад в аренду. Ухаживая за садом, он осенью собирает урожай и продает его на рынке.

За полтора десятилетия действия закона наработана хорошая практика договоров найма. Об основных пунктах договора полезно знать заранее, до его подписания. 

Договор найма

Закон говорит, что можно заключить договор найма как устно, так и письменно, и даже пойти к нотариусу, чтобы тот заверил подписи. Но визит к нотариусу, по сути, ничего не меняет. Практика показала, что достаточно простого письменного договора найма. Что касается устного договора - надеюсь, что никто из читателей таких договоров не заключал и не собирается.

Образец договора найма на эстонском языке легко найти в интернете. Какие пункты в нем должны быть обязательными? Всего лишь три: предмет договора, величина платы за наем и срок договора.

Договоры найма могут быть как срочными, то есть с указанием, до какого времени действует договор, или бессрочными, то есть с открытой датой окончания договора.

Если говорить о работе бюро недвижимости, в том числе, о маклерской работе по сдаче в наем, то очевидно, что в бюро недвижимости за долгую практику наработаны договоры, которые не могут состоять только из трех пунктов. На сегодняшний день это три-четыре листа текста, и они, как говорится, обильно политы слезами наймодателей, нанимателей и самих маклеров.

Продолжение следует. Этой статьей мы начинаем публикацию статей о найме жилых помещений, подготовленную бюро недвижимости LandLord.  

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