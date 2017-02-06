На прошлой неделе Министерство обороны объявило о намерении закупить южнокорейские гаубицы К9 «Гром». Планируется приобрести от двенадцати до восемнадцати 47-тонных машин, которые должны стать «длинной рукой» Первой пехотной бригады Сил обороны. В армейских кругах этим решением, несомненно, довольны – для эстонской артиллерии это огромный шаг вперед.

Что мы приобретаем?

«Гром» разработан в 90-х годах прошлого столетия. От начала программы до выпуска первого серийного экземпляра прошло всего десять лет, что для современной системы совсем неплохо. Эти машины, в первую очередь, очень мобильны: гусеничная ходовая с удельным давлением на грунт менее одного килограмма на квадратный сантиметр позволяет гаубице передвигаться по бездорожью, грунтовкам, песку и глубокому снегу.

Однако не забудем о главном. 155-мм нарезное орудие со стволом длиной в 52 калибра позволяет вести огонь обычными фугасными снарядами на дистанцию до 30 километров, а специальными боеприпасами можно дотянуться до цели на расстоянии 56 км.

Тысячесильный двигатель обеспечивает отличную маневренность, а концепция стрельбы «с гусениц» позволяет за три десятка секунд перейти из походного положения в боевое, отработать за минуту или две огневую задачу (шесть выстрелов в минуту) – и уже через 30-40 секунд покинуть район, тем самым не подставляясь под ответный (контрбатарейный) огонь.

Гаубицы "Гром" в естественных условиях - во время учений на южнокорейском острове Пэннёндо./ YONHAP/REUTERS

Сейчас многие армии успешно используют специализированные радары, позволяющие с большого расстояния засекать местоположение работающей артиллерии и наводить на нее собственные орудия или авиацию. Таким образом, прием «бей-беги» позволяет значительно повысить выживаемость как самих артустановок, так и расчетов. Здесь как раз играет огромную роль скорость развертывания и свертывания.

Сплошная стальная броня самоходок обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибром до 14,5 мм, что само по себе очень и очень неплохо. Ответный огонь осколочными снарядами калибром до 152 мм этим гаубицам в принципе тоже не страшен, кроме, конечно прямого попадания или очень близкого разрыва. Цифры неслучайны: Южная Корея находится в перманентном состоянии противостояния со своим северным «братом», а тот имеет на вооружении преимущественно советское и разработанное на его основе вооружение. Оттуда и калибры: 14,5 мм – это широко распространенный пулемет КПВ(Т), а основным средним советским (и, как следствие, северокорейским) гаубичным калибром является 152 мм.

Кроме того, «Гром» обладает ограниченной противоминной защитой – и вывести его из строя простым небольшим фугасом будет непросто.

Почему именно гаубица К9?

Известно, что при планировании закупки самоходок выбирали между тремя вариантами: немецкой Pz 2000, модернизированной швейцарскими оружейниками американской M109 (Paladin) и «кореянкой», кстати, разработанной компанией Samsung.

Не так давно в Норвегии были проведены сравнительные зимние испытания всех трех самоходных орудий. По итогам было решено, что нашему климату больше всего подходит именно разработка Samsung, что неудивительно. Корейский климат не то чтобы очень похож на наш, но зима на Корейском полуострове вполне суровая.

Кроме того, К9 собираются покупать и финны, а Эстония по традиции внимательно следит за их решениями в плане организации артиллерийского вооружения. Использовавшиеся когда то 105-мм гаубицы и стоящие сейчас на вооружении второй бригады 122-мм гаубицы Д-30 (еще советского производства) мы приобретали именно в Финляндии. Как говорят в артиллерийской инспекции Сил обороны: «Если финны берут, то и нам подойдет». До сих пор это правило только подтверждалось.

Д-30 Сил обороны на Центральном полигоне./ Артур Захаров / архив автора

Что до конкурентов, гаубица Pz 2000 все-таки слишком сложна для обслуживания ее призывниками. Как отмечает источник в Силах обороны, для немецких орудий понадобились бы один-два кадровых офицера на каждую машину. Что в сегодняшних условиях малореально. С M109 история другая: они давно сняты с производства, а значит, нельзя исключать сложности с комплектующими в обозримом будущем. «Гром» же и сейчас в производстве, модернизационный потенциал у него высок, а главное, он разработан для оснащения именно призывной армии.

Колесные самоходные системы даже не рассматривались. Несмотря на то, что они значительно дешевле (один новый «Гром» стоит примерно 4 миллиона долларов, колесная самоходка сопоставима с ней по стоимости, но менее затратна в эксплуатации), армейское руководство с самого начала нацелилось на приобретение гусеничных машин. Высокая проходимость в нашей довольно заболоченной местности играет огромную роль, и опыт с «колесами» у наших Сил обороны большой. Во время последних крупных учений «Еж» автор этой статьи лично участвовал в утоплении двух буксируемых гаубиц FH70 на заболоченном лугу, что сорвало график движения целого взвода на три-четыре часа.

День завтрашний и день сегодняшний

Сегодня на вооружении Первой бригады стоят буксируемые FH70 калибром 155 мм (24 ствола). Орудия в хорошем состоянии, недавно они были основательно отремонтированы, в войсках они освоены и даже по-своему любимы. Тем не менее, современная доктрина требует замены этих стволов на самоходные. Недавняя покупка боевых машин CV90 сама собой диктует покупку высоко мобильной артиллерийской системы.

Малое число закупаемых машин (до восемнадцати, более реалистично – 12 единиц) компенсируется их параметрами. За счет компьютеризованного управления огнем «Гром» может стрелять таким образом, чтобы три выпущенных подряд снаряда падали на цель одновременно, обеспечивая «принимающей стороне» личный филиал ада.

Что касается службы для артиллеристов, она поменяется несильно. По словам главного инспектора артиллерийских войск полковника Каареля Мяэсалу, армейская рутина изменится мало: срочники вполне способны освоить самоходки за тот же промежуток времени, что и нынешние системы.

Пока говорить о том, во сколько именно обойдется Эстонии обновка, рано. На этой неделе главком Сил обороны Рихо Террас отбыл в Южную Корею, чтобы подписать договор о намерениях. Поступление орудий в войска ожидается в 2021 году, если все пойдет по плану (обычно так не бывает). Удастся ли договориться о более низкой цене, чем четыре миллиона долларов за штуку, покажет время. Кроме того, придется решать вопросы развертывания ремонтно-технической базы: если денег Эстонии не хватит, то придется кооперироваться с северными соседями – они приобретут К9 раньше нас.

Списывать FH70 и Д-30 никто пока не собирается. Эти орудия освоены большим числом прошедших службу артиллеристов и ресурс свой далеко не выработали.

Гаубица FH70 ведет стрельбу на полигоне./ mil.ee

Можно сказать, что приобретение К9 – вполне логичный шаг для наших Сил обороны. Современные условия требуют повышения мобильности и использования современных систем управления огнем. Именно это и предлагает «Гром».