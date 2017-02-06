ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

«Под нейтральным флагом я выступать не намерен, потому что я родился в этой стране, вырос и добился успехов в этой стране. Были прецеденты и в советское время, когда мы выступали под другими флагами, но не было другого выхода, а выступать было необходимо, пишет gazeta.ru.

Я, как патриот своей страны, болею за тех спортсменов, которые хотят выступать, нам нужно думать о них, потому что от них зависит будущее нашей легкой атлетики.

Что касается официальных стартов, они нам сейчас просто необходимы, чтобы выступать. Как это будет – под нейтральным флагом или нет, но другого выхода сейчас нет», — цитирует Сильнова НСН.

31 российский легкоатлет уже подал индивидуальную заявку в ИААФ на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, которые пройдут в марте в Сербии.