Опасная тенденция: «Лолиты» из чатов вымогают у мужчин деньги

По ее словам участились и случаи, когда незнакомые мужчины посылают в социальных сетях и на порталах знакомств женщинам фотографии своих половых органов, сообщает Postimees.ee.

«Такие действия представляют особенную опасность, если фотографии попадутся на глаза детям. Это вполне возможно в ситуации, когда дети в интернете завышают свой возраст», - отмечает веб-констебль.

Она отмечает, что набирают популярности и схемы, когда несовершеннолетние выступают в качестве вымогателей.

«13-летние девочки берут инициативу в свои руки, посылают собеседникам фотографии, на которых они без одежды, а затем угрожают пойти в полицию», - отмечает она, добавляя, что схема рассчитана на то, чтобы выманить деньги, играя на том, что хранение эротических фотографий несовершеннолетних является наказуемым деянием.

Еще один распространенный способ мошенничества заключается в том, чтобы давя на жалость, выманить у доверчивых и добродушных людей деньги. Чаще всего в этом случае мошенники обращаются с ложной просьбой о помощи.

«Я помню случай, когда один мужчина заявлял, что ему нужны деньги на лечение сына. Его крик о помощи, не заподозрив ничего плохого, распространила и одна благотворительная организация. Название организации, в свою очередь, повысило доверие к сообщению мужчины. Позже выяснилось, что история про больного сына - выдумка», - отметила она.