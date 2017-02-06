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Аналитики: продукты подорожали, но быстрого роста и других цен бояться не стоит1

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По словам экономических аналитиков, за январским ростом цен стоит подорожание сырья и увеличение акцизов. Большой общей инфляции на этот год не прогнозируют, однако, продуктовая корзина может подорожать более чем на пять процентов.

По оценке старшего экономиста Swedbank Лийс Элмик, в этом году рост цен разгонится до трех процентов, и это, благодаря тому, что дорожает сырье и повышаются акцизы.

«В этом году значительно повышаются акцизы на моторное топливо, табак и алкоголь. Поскольку в этом году цены повышаются впервые после трехлетней паузы, а рост номинальной зарплаты притормозился, покупательская способность работающего населения вырастет всего на два процента», - сказала Элмик.

Благодаря дорожающей нефти и высоким акцизам, цена на моторное топливо в январе выросла более чем на пятую часть. В январе прошлого года цена на сырую нефть достигла самого низкого за последние восемь лет уровня. После этого нефть начала постепенно дорожать, достигнув отметки в 30 евро за баррель в январе 2016 года и 52 евро за баррель в прошлом месяце. Цены на нефть поддерживает снижение производственных объемов со стороны OPEC и России. В то же время, в США производственные объемы нефти выросли из-за роста цен на нее и из-за дерегуляции энергетического сектора.

Высокие акцизы повлияли и на цены на табак и алкоголь. Подорожание молока и рыбы увеличило цены на продукты. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по сравнению с тем же периодом прошлого года, в январе цены на продукты в мире выросли на целую четверть. Больше всего подорожали сахар, цельное зерно и масло.

Рост цен на товары и услуги в январе ускорился неожиданно. По сравнению с тем же периодом прошлого года в январе потребительские цены выросли на 2,7 процента. Толчок к росту цен вновь дало моторное топливо. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАSwedbankакцизырост цен
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