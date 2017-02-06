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Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок

Rus.Postimees.ee
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По данным экономического издания Южной Кореи Pulse, Эстония купит 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 «Тандер» (Гром) за 50 миллионов долларов или примерно 47 миллионов евро, сообщает Postimees.

Примерно такая же сумма пойдет на вспомогательную технику и техническое обслуживание, Pulse предполагает, что вся сделка обойдется в 100 миллионов долларов (95 миллионов евро). 

Liikursuurtükk K9
Allikas: Postimees

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Рихо Террас в понедельник в Сеуле подписал с руководителем администрации оборонных поставок Южной Кореи Ли Янг-Джио договор о совместных намерениях, создающий предпосылки для начала переговоров о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 «Тандер» (Гром) калибра 155 мм.

Эстония рассчитывает, что 12 САУ поступят на вооружение в 2021 году. Это не новые системы, они уже находятся на вооружении в южнокорейской армии, но Силы обороны Эстонии рассчитывают на использование их у себя не менее 30 лет.

Liikursuurtükk K9
Allikas: Postimees
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвооружениепокупкасилы обороныюжная корея
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Эстония примет участие в совместном с Финляндией тендере по покупке по меньшей мере 12 самоходно-артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder. На вооружение в Силы обороны установки поступят к 2021 году.
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