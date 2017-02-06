Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок

Примерно такая же сумма пойдет на вспомогательную технику и техническое обслуживание, Pulse предполагает, что вся сделка обойдется в 100 миллионов долларов (95 миллионов евро).

Liikursuurtükk K9 Allikas: Postimees

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Рихо Террас в понедельник в Сеуле подписал с руководителем администрации оборонных поставок Южной Кореи Ли Янг-Джио договор о совместных намерениях, создающий предпосылки для начала переговоров о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 «Тандер» (Гром) калибра 155 мм.

Эстония рассчитывает, что 12 САУ поступят на вооружение в 2021 году. Это не новые системы, они уже находятся на вооружении в южнокорейской армии, но Силы обороны Эстонии рассчитывают на использование их у себя не менее 30 лет.