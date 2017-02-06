Маргус Цахкна: все детские сады должны быть эстоноязычными!

«В интересах нашей безопасности и единства общества – как можно большее число лояльных к Эстонии граждан, – говорит Маргус Цахкна, – предпосылкой же к такому положению дел служит знание эстонского языка. Исходя из этого мы хотим, чтобы все детские сады были эстоноязычными, потому что когда эстонский начинают учить в гимназии, это не дает необходимых результатов. Найти хорошую работу и получить хорошее образование можно, если владеешь эстонским. Если же начинать обучать эстонскому в детском саду, это принесет настоящий результат».

«Мы договорились в коалиционном договоре о том, что пропорция 40-60 в русскоязычных гимназиях сохранится и обсуждать ее мы не будем, – продолжает Цахкна. – Однако следует и больше, нежели раньше, вкладываться в обучение эстонскому. Нужно также повысить требование к уровню владения языком выпускников гимназий, а для этого нужно давать больше средств и гибкости. В то же время важно, чтобы Дома эстонского языка начали работать в Нарве и Таллинне уже в этом году. Для этого мы предусмотрели в госбюджете два миллиона евро».

«Сегодня проблема в том, что большое число русскоязычных подростков, окончивших гимназии, не способны учиться в университетах – и их образование не получает достодолжного продолжения. Требования к уровню эстонского языка и обучения ему следует повысить, чтобы у молодежи была возможность продолжить обучение в университетах Эстонии, а это требует дополнительных усилий», – заключает Цахкна.