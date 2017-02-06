Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Двигавшийся со стороны Мустамяэ по Эхитаяте теэ автомобиль голубого цвета с кузовом типа универсал наехал на молодую женщину, которая пересекала проезжую часть слева направо по отношению к автомобилю. По первоначальным данным, автомобиль мог быть марки Škoda.

В результате столкновения женщина упала на капот автомобиля. Женщина в шоковом состоянии поднялась, после чего водитель, не проверив, нуждается ли пешеход в помощи, уехал с места происшествия. Женщина вызвала позже себе скорую помощь.

„Покидать место ДТП, особенно в ситуации, в которой человек мог нуждаться в медицинской помощи, безответственно и недопустимо", – сказал руководитель патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Тарво Инерайнен.

"Оставить пострадавшего без помощи – серьезное нарушение. Надеюсь, что водитель, участвовавший в этом ДТП, найдет в себе смелость самостоятельно обратиться в полицию, чтобы дать свои разъяснения".

Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит помощи очевидцев. Всех, у кого есть информация о данном ДТП, просим позвонить по номеру 612 3000 или написать электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.