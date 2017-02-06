Как уберечь от воров свою дачу. Советы специалиста

По данным Эстонской полиции, в 2015 году было зарегистрировано 1644 случаев незаконного проникновения в жилые помещения - в коттеджи, квартиры, дома и хутора.

Председатель Эстонского союза охранных предприятий и директор охранного дивизиона фирмы G4S Eesti Виллу Ыун, объясняет, как защитить от воров свой летний дом. «Начните с простого, но важного: увезите все ценные вещи в город или спрячьте в надежное место, чтобы они не попали в поле видимости злоумышленников».

Ыун добавляет, что многие владельцы коттеджей и не подумали увезти ценную садовую технику город. Часто дорогие инструменты оставляют прямо во дворе или около сарая, где их легко найти. «Если мини-трактор одному утащить довольно сложно, если не невозможно, то найти малогабаритный, но ценный инструмент, например, электропилу – большая удача для вора. Если увезти все ценное нет никакой возможности, то обязательно сложите их в надежно запирающееся помещение», - советует Ыун.

Сад и двор также нужно привести в порядок, внимательно посмотрев, чтобы там не случайно не осталось предмета, который бы помог вору проникнуть в дом. Эксперт G4S говорит, что не редки случаи, когда забытый рядом с дверью дома бесполезный кусок старой трубы или валяющийся около сарая тупой топор становились для вора хорошими помощниками, с помощью которых он и вскрыл помещения.

Закрывая на зиму дачу, уберите под замок наиболее ценные вещи из тех, что вы не берете в город. Лучше, чтобы они не бросались в глаза, если проникновение все-таки произойдет. Правильным будет и поплотнее задернуть шторы.

Хорошим помощником будет и установка сигнализации с датчиком движения, соединенной с вашим мобильным телефоном. Работу системы сигнализации следует проверять ежегодно.

Еще несколько важных советов

- Держите мусорный бак и почтовый ящик пустыми. Это говорит о том, что в дом периодически приезжают, чтобы поддерживать его в порядке.

- Создайте впечатление, что дом обитаем. Купите в строительном магазине недорогое электрореле с таймером и установите его так, чтобы вечером и утром в течение определенного периода времени в доме загоралась одна лампочка.

- Общайтесь и поддерживайте хорошие отношения со своими соседями коттедж. Может случиться, что в критический момент соседи обнаружат появляние около вашего дома злоумышленника и проинформируют вас об этом.

- Установите на доме фонарь, соединенный с датчиком движения: внезапно вспыхнувшего света может быть достаточно, чтобы напугать вора.

- Огородите свою территорию, тогда не сможет кто угодно слоняться около вашего дома и заглядывать в окна в поисках добычи.