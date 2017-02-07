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Письмо читательницы Rus.Postimees: нельзя быть такими бездушными!1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Читательница портала Rus.Postimees Галина призывает жителей Эстонии быть добрее и внимательнее друг к другу. Ниже публикуем ее письмо.

Мой муж - водитель маршрутки на уездной линии Хайба-Таллинн. Ему 62 года, уже пережил три инфаркта, но все равно работает по три часа утром и днем. Его об этом попросили. Мы живем на хуторе в Хайба в волости Керну, и здесь нет водителей со всеми категориями. Приходят такие, что им нельзя доверить ни автобус, ни маршрутку. Поэтому мой муж выручает волость, пока не нашли нового водителя.

Тот случай, о котором я хочу рассказать, произошел в середине января. Полная маршрутка людей, мой муж - за рулем. Вдруг он услышал грохот - человек упал. Остановился и увидел, что в салоне на полу лежит и трясется парень, которому, как позже выяснилось, 24 года. Супруг знает, что происходит при инфаркте или инсульте, поэтому предположил, что с ним случилось что-то страшное. Он дал ему слабую таблетку - 10 миллиграммов нитроглицерина - и через пять-семь минут у того юноши прекратилась трясучка. Несчастный открыл глаза и стал нормально дышать.

Муж сразу же позвонил в скорую помощь и сказал, что через 10 минут будет в Ройла. Там он и сдал этого парня медикам. Правда, выбился из графика, на него даже жалобы писали, что маршрутка вовремя не приехала, но нуждающегося в помощи не бросил. Начальству потом все объяснил, в этом смысле все в порядке.

Меня возмущает другое. Все пассажиры были с мобильными телефонами, сейчас никто без них из дома не выходит. Водитель должен смотреть на дорогу, а не отвлекаться на то, что творится в салоне. Почему пассажиры, имея телефоны, не позвонили в центр тревоги? Почему никто не сказал водителю, что человеку плохо? Он остановился тогда, когда тот уже упал. Почему такое нечеловеческое отношение к молодому человеку? Пусть он молодой, но с ним тоже может что-то случиться! А все бездействовали.

Хладнокровие жителей бесит больше всего. Мимо пройдут и не подымут человека. Нельзя быть бездушными, нельзя проходить мимо человеческого горя. Я так считаю. Мой муж -  бывший дальнобойщик. Раньше ездил в Норвегию, возил красную рыбу. Много раз было так, что машины падали в пропасть или водители заболевали, и он летел туда на самолете, менял водителя. По-человечески друг к другу относиться надо. Неважно, кто из нас нуждается в помощи.

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