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Картина дня: «Шалтай-Болтай» и Эстония, рост цен и стоимость самоходных установок

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями вторника. 

«Шалтай-Болтай» попросит убежище в Эстонии?

Financial Times публикует на своих страницах интервью с одним из членов пресловутой российской хакерской группы «Шалтай-Болтай» («Анонимный Интернационал»). Читать далее...

Стоимость самоходных установок 

По данным экономического издания Южной Кореи Pulse, Эстония купит 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) К9 «Тандер» (Гром) за 50 миллионов долларов или примерно 47 миллионов евро. Читать далее...

Рост цен

По словам экономических аналитиков, за январским ростом цен стоит подорожание сырья и увеличение акцизов. Читать далее...

В Нидерландах найден труп эстонки

Прохожие обнаружили на улице в городе Энсхеде в Голландии труп пожилой эстонки. У полиции нет оснований связывать ее смерть с каким-либо преступлением. Читать далее...

«Лолиты» из чатов

Веб-констебль Маарья Пунак отмечает, что общение в чатах становится все более вульгарным и набирают популярность схемы вымогательства денег, в которых используются фотографии обнаженных малолетних девушек. Читать далее...

Михал об исключениях для русских школ

Член Рийгикогу Кристен Михал (Партия реформ) считает план правительства сделать исключения для нескольких русских школ по части перехода на эстонский язык посредственным и политизированным. Читать далее...

Путаница со счетами за садик превратила родителей в должников

В начале февраля родители тартуских малышей, заказавшие счет за садик в интернет-банке, неожиданно узнали, что они не оплатили январский счет. Читать далее...

Операция «Маарика» или бизнес на документах

До позапрошлого года попытки внутреннего контроля полиции раскрутить это дело несколько раз заканчивались ничем. Информация о том, что за деньги в полиции можно приобрести гражданство Эстонии, конечно, была крайне интригующей, но две операции, которые провели с 2013 года, оказались безрезультатными. Читать далее...

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