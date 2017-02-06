Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Об этом во вторник, 7 февраля, корреспонденту портала Rus.Err сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что накануне кассационные жалобы подали представители фирм OÜ Valli, Lab OÜ, Acacia Trade OÜ, Taco Express OÜ, M&A Pubid OÜ, Nimeta Management OÜ, St.Patrick's OÜ и Kanteron BVI OÜ.

Пока кассацию не подали представители владеющей баром Shooters фирмы Shotbar OÜ.

"Крайний срок предоставления кассационной жалобы для этой компании - 9 февраля", - сказала Вилу.

Окружной суд 5 января пришел к выводу, что решение Таллиннской мэрии по отношению ко всем перечисленным предприятиям является законным.