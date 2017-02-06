Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

«Здравствуйте! Я бы хотел пожаловаться на сотрудников Муниципальной полиции, отвечающих за проверку билетов в столичном троллейбусе. Сразу отмечу, что я довольно редко езжу на общественном транспорте, что, очевидно, и стало причиной возникшей проблемы, - отметил читатель. - Случилось так, что на прошлой неделе мне надо было добраться из Мустамяэ до центра города. Я зашел в подъехавший троллейбус и сразу же решил уточнить у одного из пассажиров, на какой остановке мне нужно сойти, чтобы добраться до улицы Койду. Не успели мы проехать и пятидесяти метров как в троллейбус вошли контролеры. Они сразу же заблокировали валидаторы, поэтому мои попытки зарегистрировать проезд с помощью зеленой карточки не увенчались успехом».

Как отмечает читатель, он пытался объяснить контролерам, что вошел только десять секунд назад и не успел зарегистрировать проезд, так как спрашивал дорогу у другого пассажира. «Я также поинтересовался, почему они заблокировали валидаторы. У меня есть право на бесплатный проезд. Была с собой зеленая карточка и удостоверяющий личность документ. Но контролеры ничего не объясняли, а просто просили выйти вместе с ними, - сетует он. - Поскольку я спешил, решил пройти в их микроавтобус, где они выписали мне штраф. На бланке я написал, что не согласен со штрафом».

По словам мужчины, он пытался оспорить штраф, но в ответ на свою жалобу получил из МуПо письмо, где была только ссылка на Закон об общественном транспорте.

«Мне кажется, это абсурдная ситуация, когда штраф получает пассажир, который имеет право на бесплатный проезд. А что, если бы на моем месте был пожилой человек, который просто забыл приложить проездную карточку к валидатору, ему бы тоже выписали штраф? Или, например, если у пассажира имеется какая-то болезнь, из-за чего он не смог зарегистрировать проезд сразу же. Тоже штраф? - негодует он. - В час пик в транспорте бывает очень много людей, поэтому некоторые люди сразу же проходят в салон, чтобы не стоять в проходе, а зеленую карточку прикладывают, когда остальные пассажиры отойдут от входных дверей. На это может потребоваться время, как было в моем случае. Всем этим людям тоже выпишут штраф? Иногда валидаторы просто не работают. Это значит, что все пассажиры получат штраф? Может, у сотрудников муниципальной полиции имеется какой-то план по штрафам, который они должны ежедневно выполнять?».

Мы обратились с вопросами читателя в Муниципальную полицию. Прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

«Согласно закону, пассажир должен зарегистрировать проезд при входе в общественный транспорт. Чтобы эта процедура была максимально удобной, валидаторы установлены на видных местах. Совершенно неважно, сколько метров троллейбус успел проехать до того, как его остановили контролеры. Проездную карточку необходимо прикладывать к валидаитору при входе в общественный транспорт», - отметила она.

По словам Хунт, когда контролеры МуПо заходят в общественный транспорт, они блокируют валидаторы, поскольку это необходимо для выявления пассажиров, которые не зарегистрировали проезд. «В этой ситуации контролеры никому не мешают. Данная система действует со дня внедрения валидаторов», - пояснила Хунт, отметив, что бывали ситуации, когда валидаторы не работали по той или иной причине, поэтому проверка билетов в подобных случаях не осуществлялась и, разумеется, штраф никому не выписывался.

На вопрос о том, есть ли у контролеров какой-то «план по штрафам», который они должны выполнять, Хунт заверила, что это не так и зарплата контролеров никак не зависит от суммы выписанных штрафов. «Инспекторы могут рассматривать каждый случай отдельно. Бывали ситуации, когда пассажиру не выписывали штраф. У наших контролеров за плечами многолетний опыт, свою работу они выполняют ответственно. Не стоит сомневаться в их компетентности. При назначении штрафа всегда учитываются обстоятельства произошедшего и объяснения пассажира. Как я говорила ранее, в некоторых случаях контролеры ограничиваются устным предупреждением. Чаще всего подобные ситуации бывают со школьниками, которым напоминают, что проездную карточку необходимо обязательно регистрировать при входе в транспорт», - сообщила пресс-секретарь МуПо.

Хунт отметила, что если человек не согласен с принятым решением, он всегда может обратиться в суд, где будут выслушаны обе стороны и принято решение о законности назначения штрафа.

«Несмотря на то, что люди старше 65 лет не обязаны регистрировать свой проезд, мы все же рекомендуем им прикладывать проездную карточку к валидатору. Это необходимо для подсчета числа пассажиров, исходя из которого планируется движение общественного транспорта», - подытожила Хунт.

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