Не тянешь на целый, купи половинку: пять дешевых частей дома ждут новых хозяев

Когда дети выросли и разъехались, дом кажется родителям лишком большим. В таком случае продать половину - неплохая идея.

Покупка части дома подходит тем, у кого не хватает денег на покупку целого, а в квартире жить они уже не хотят.

Покажем вам пять частей домов по хорошим ценам:

1. Часть дома в деревне Ватла, в Ляэнемаа - 3 900 €

Площадь продаваемой части дома - 38,3 кв.метров. В цену входит амбар-гараж и надворные постройки. Здание требует ремонта и находится в 5 километрах от моря.

Дом в Ватла, Ляэнемаа. Foto: KV.EE

2. Часть дома в Пярнумаа - 4 990 €

Часть дома находится на втором этаже, площадь - 32,9 кв. метров. Вокруг - большой сад.

Фото: KV.EE

3. Часть дома недалеко от Каркси-Нуйя- 5 900 €

Часть дома находится в Мульгимаа, в волости Алласте, в 6 километрах от Каркси-Нуйя. Площадь продаваемой части дома - 59 кв.метров.

К части дома прилагается 48,5% земельного участка с яблоневым садом и ягодными кустарниками. Общая площадь участка - 14635 кв.метров.

Фото: KV.EE

4. Часть дома в волости Сымерпалу в Южной Эстонии - 8 000 €

В продаже часть дома площадью 68,7 кв.метров. По сути дела, это трехкомнатная квартира.

Так как вторая часть дома пригодна к круглогодичному проживанию, то половинку можно купить как летнюю дачу: она всегда будет под присмотром.

Фото: KV.EE

5. Часть дома в Синди, Пярнумаа - 8 000 €

Продается часть десять лет назад построенного дома. Часть дома имеет площадь 50,5 кв.метров.