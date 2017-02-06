Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Die Zeit: в России идет вербовка наемников для войны в Афганистане

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Вербовка российских военных для участия «в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом», разрешенного принятыми в декабре 2016 года поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», уже идет, и вербовщик, работающий на «частную военную компанию (ЧВК) Вагнера», намекает, что новым местом боевых действий станет Афганистан, пишет NEWSru со ссылкой на немецкую еженедельную газету Die Zeit.

Материал еженедельника основан на беседе с автором объявления в социальной сети «ВКонтакте», предлагающего «поработать на Родину» «на базе» за 50 тысяч рублей в месяц, «за выход» - от 80 тысяч рублей плюс премии, и источниками, пытавшимися устроиться бойцами в частную военную компанию.

Автор этого объявления, подписывающийся в соцсети «Илья Иванов», - опытный вербовщик, ищет мужчин для частных военных компаний. Еще в 2014 году, когда общественность не знала о российских солдатах в Сирии, он писал на своей странице «ВКонтакте», что ищет людей, готовых «связать себя судьбой с приключениями в жарких странах».

С вербовщиком разговор велся с фейкового аккаунта Павла Никулина, прошедшего службу в армии и получившего специальность водитель-механик танка. Иванов сообщил, что танкисты нарасхват, кроме того, нужны медики, саперы и грамотные связисты. Также ищут пилотов вертолета, они проходят вне конкурса.

Все остальные соискатели должны сначала пройти тесты и предоставить необходимые документы. Самое важное условие - наличие загранпаспорта и отсутствие кредитов и судимостей.

Два других источника, которые пытались устроиться бойцами в ЧВК, подтвердили газете, что также общались с Ивановым. Он описал путь и местность у полигона, где тренируется ЧВК.

По словам Иванова, база подготовки бойцов ЧВК находится возле хутора Молькино в Краснодарском крае. До украинского Донецка отсюда около 500 километров, до российского курорта Сочи - около 250 километров. В 2015 году на полигоне в Молькино прошла модернизация, на которую было потрачено более 50 млн рублей. Официально в Молькино дислоцируются три воинских подразделения: 1-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 31853), 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны (в/ч 51532), а также 243-й общевойсковой полигон (в/ч 55485).

Вербовщик намекнул, что новая цель - в Афганистане

Самые известные частые военные компании в России - Moran Security Group и «РСБ-Групп». Один из бывших сотрудников Moran Security Group позже основал собственную ЧВК, которую называют «Группа Вагнера». Дмитрий Уткин, известный под позывным Вагнер, в декабре 2016 года появился на приеме по случаю Дня героев Отечества в Кремле. Согласно подсчетам журналистов, годовое содержание «Группы Вагнера» может обходиться в 5-10 млрд рублей.

Иванов говорит, что «ЧВК Вагнера» набирает бойцов в Молькино. Те, кто пытался попасть в ЧВК, сообщили газете, что вступительные испытания достаточно легкие: несложные нормативы по физической подготовке - отжимания, подтягивания, бег сто метров и три километра, тест Купера и огневая подготовка. Тот, кто смог все сдать, остается на базе проходить подготовку, которая обычно длится два месяца.

Принятые в ЧВК бойцы подписывают минимум на полгода «довольно условный» контракт, всего «две странички». «На первой страничке написано „не рассказывать“, на второй страничке „читай, что написано на первой страничке“», - пошутил вербовщик.

«Танк сжег - получил денежку. Понял? Какую-нибудь огневую точку забил, еще денег получил, если командир подтвердил», - объяснил Иванов.

Сирия, по словам вербовщика, - «старая тема». «Сейчас будет... не могу так сказать, думаю, угадаешь: в 80-х годах армия там была. Понял? Там тоже пески и горы. Там, значит, миротворческая операция - это охрана послов и прочее. Дают даже медаль тебе за ратный подвиг. Больше тебе не дадут, потому что по телевизору вы не будете светиться», - рассказал «Иванов».

Эксперт по России из Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер полагает, что речь идет об Афганистане, но считает, что российское население не удастся склонить к участию в наземной операции там, поскольку опыт советских потерь в этой стране был слишком травматичен и не выветрился из народной памяти.

«На сегодняшний день в Афганистане находятся только технические специалисты и инструкторы, которые требуются, в частности, для технической поддержки российских вертолетов», - объяснил Майстер. В январе 2016 года было подписано межправительственное соглашение об оказании Афганистану военно-технической помощи.

«Если НАТО в 2017 году выведет свои войска из Афганистана, то Россию действительно может охватить страх от того, что терроризм распространится на территории страны. „Талибан“ может сильно дестабилизировать центральноазиатских соседей Российской Федерации, а это уже реальная угроза, в том числе и для России», - утверждает Майстер.

С момента прихода к власти Путин использует войны для внутриполитического рейтинга

Немецкая газета пишет, что поправки в закон о воинской службе, вступившие в силу 9 января 2015 года, позволяют использование российских наемников во всем мире и легализуют деятельность частных военных компаний.

Граждане, пребывающие в резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы, если они участвуют в деятельности по «пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».

Die Zeit называет это легализацией наемничества, запрещенного в РФ уголовным кодексом, и объясняет ее специфическими связями внешней и внутренней политики российского президента.

«С тех пор как Владимир Путин пришел к власти, он поддерживал ее с помощью войн. Сначала Вторая чеченская война, в 2008-м - война с Грузией, потом Украина и с 2015-го - участие в войне в Сирии. Все военные действия, независимо оттого, начинались ли они по российской инициативе или нет, Путин использовал для внутриполитического рейтинга», - пишет газета.

Правительственный законопроект, позволяющий призывникам и запасникам заключать краткосрочные контракты о военной службе во время чрезвычайных обстоятельств или для участия в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом, был принят Госдумой 14 декабря.

Соответствующие поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» были подготовлены Министерством обороны РФ еще прошлой осенью. Неофициально в ведомстве новшества связывали с военной операцией России в Сирии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАафганистанвербовкавладимир путинвоенные действиявойназаконопроектроссия
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
«паспортная мафия»
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:18
График: смотрите, какая минимальная зарплата установлена в различных странах мира
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
16:06
Видео: стюардесса спасла девочку-подростка от работорговца
16:05
Не тянешь на целый, купи половинку: пять дешевых частей дома ждут новых хозяев
16:00
Неутешительный прогноз для Эстонии: влияние роста акцизов еще впереди
15:57
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:50
С улиц Лондона исчезнут знаменитые красные телефонные будки
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:40
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии
15:34
Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
15:28
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
15:24
Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе
15:21
Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
15:09
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Все новости
LimonЦеликом
Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
KrasotkaЦеликом
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
SportsЦеликом
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

13:04
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

6. фев
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году? (1)
Погода
Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Культура
Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Самые читаемые
Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (2)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(8)
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?(1)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Ильмар Рааг: что станет в 2017 году с США, Россией и Эстонией?(14)
Bалюта
USD
0,934 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees