Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

После выпитого латте из McDonald's жительница Швеции провела несколько часов в больнице, в отделении экстренной помощи, поскольку в напиток попало чистящее средство.

В Швеции в McDonald's Ребеке Селунд приготовили кофе в аппарате, который должен был быть закрыть, поскольку содержал большое количество чистящих веществ, сообщает Postimees со ссылкой на The Local.

Женщина говорит, что ей было трудно дышать и она сразу же почувствовала неприятный привкус во рту. «Я испугалась», - говорит Селунд. Ей пришлось провести четыре часа в отделении экстренной медицины. Случившимся занимается и полиция.

Пострадавшая говорит, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы вещество было более концентрированным.

Представитель шведского McDonald's сказал, что случай очень серьезный и пострадавшая получит компенсацию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАMcDonaldбольницакофеошибкасредствошвеция
По теме
Результаты анализа крови в Эстонии: у каждого двенадцатого выявлен гепатит С

Результаты анализа крови в Эстонии: у каждого двенадцатого выявлен гепатит С

За первые две недели кампании по профилактике гепатита C на приглашение бесплатно протестироваться отреагировали 300 человек, восемь процентов которых получили позитивный результат анализа крови и направлены к врачу-специалисту.
Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой

Фото и видео: в таллиннском ресторане быстрого питания реанимировали мужчину с передозировкой 3

Сегодня в 14.40 в Кризисный центр поступила информация о том, что в Таллинне в туалете ресторана быстрого питания McDonald`s, находящегося на Палдиском шоссе, 44, лежит без сознания мужчина. Эстонские клиенты McDonald’s остались без выигранных гамбургеров

Эстонские клиенты McDonald’s остались без выигранных гамбургеров

На этой неделе в мобильном приложении компании McDonald’s для стран Прибалтики стартовала игра, в рамках которой любой желающий мог выиграть до пяти призов, в число которых входили бесплатные гамбургеры Maestro и Clubhouse, пишет портал Tema.ee. Ласнамяэский Mcdonald's просит полицию защитить их от наркоманов

Ласнамяэский Mcdonald's просит полицию защитить их от наркоманов 2

Исполнительный директор McDonald's в странах Балтии Владимир Яневский недавно попросил эстонскую полицию чаще патрулировать окрестности вокруг McDonald's в Ласнамяэ, поскольку в месте общественного питания все больше стали обитать наркоманы, которые несут опасность как для посетителей, так и работников заведения, пишет Postimees.
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
«паспортная мафия»
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:18
График: смотрите, какая минимальная зарплата установлена в различных странах мира
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
16:06
Видео: стюардесса спасла девочку-подростка от работорговца
16:05
Не тянешь на целый, купи половинку: пять дешевых частей дома ждут новых хозяев
16:00
Неутешительный прогноз для Эстонии: влияние роста акцизов еще впереди
15:57
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:50
С улиц Лондона исчезнут знаменитые красные телефонные будки
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:40
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии
15:34
Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
15:28
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
15:24
Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе
15:21
Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
15:09
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Все новости
LimonЦеликом
Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Смотрите сами: ведущий погоды удивил зрителей ETV дерзкой прической

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Фотошок! Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу?

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты

16:23
Сексуальные пристрастия исторических личностей. Даже сейчас это кажется странным!
16:12
Спешите! Мы начинаем розыгрыш билетов на спектакль с Кларой Новиковой
15:51
Десять сумасшедших фактов о сексе, которых вы точно не знали!
15:30
Внимание, супер-розыгрыш ко Дню Святого Валентина! Проведите самый романтический праздник года в Kalev SPA!
KrasotkaЦеликом
Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Десять предметов женского гардероба, которые действительно раздражают мужчин

Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Белье ни при чем: пять вещей, которые убивают эротику

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон

16:22
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам
16:11
Десять моментов о родах, которые акушерки хотят, чтобы вы знали
15:47
Если хотите сохранить отношения, перестаньте делать эти шесть вещей
15:16
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
SportsЦеликом
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой

13:04
Эфиопский бегун на несколько лет сядет в тюрьму за мельдоний
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

6. фев
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году? (1)
Погода
Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Хааберсти: водитель скрылся

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Проигравшие Таллинну в суде бары не собираются сдаваться

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Таллиннская Тынисмяэская реальная школа: пока решили так, но можем передумать

Культура
Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Космос как любовь: добрая кинофантастика

Самые читаемые
Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (2)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(8)
Галерея: опубликованы обнаженные лесби-снимки жены президента США Мелании Трамп
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?(1)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Ану Саагим: хорошо, что не дошло до подсчета купленных президентом трусов – мне стыдно за эстонскую журналистику(24)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Центрист предлагает предать Ильвеса суду(14)
Bалюта
USD
0,934 EUR
GBP
1,163 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees