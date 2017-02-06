Женщина попала в больницу после выпитого в McDonald's кофе

В Швеции в McDonald's Ребеке Селунд приготовили кофе в аппарате, который должен был быть закрыть, поскольку содержал большое количество чистящих веществ, сообщает Postimees со ссылкой на The Local.

Женщина говорит, что ей было трудно дышать и она сразу же почувствовала неприятный привкус во рту. «Я испугалась», - говорит Селунд. Ей пришлось провести четыре часа в отделении экстренной медицины. Случившимся занимается и полиция.

Пострадавшая говорит, что все могло закончиться гораздо хуже, если бы вещество было более концентрированным.

Представитель шведского McDonald's сказал, что случай очень серьезный и пострадавшая получит компенсацию.