Совершивший жестокое убийство в Маарду проведет в тюрьме 17 лет

Обвинительный приговор вступил в законную силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Миронченко, сообщает Rus.Err.

В сентябре 2016 года Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию защитника обвиняемого, оставив без изменений решение суда первой инстанции.

Напомним, что Миронченко совершил тяжкое убийство 8 марта 2010 года, избив жертву металлическим предметом, а затем дважды выстрелив в нее. Целью преступления была нажива на страховке по случаю смерти.