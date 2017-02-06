Видео: стюардесса спасла девочку-подростка от работорговца

Девочку сопровождал хорошо одетый мужчина, однако сама она выглядела растерянной и «растрепанной».

Стюардесса попыталась заговорить с подозрительной парой. Мужчина отвечал неохотно, как будто что-то скрывал, а девочку не удалось вовлечь в беседу. Тогда Шейла оставила для нее записку в туалете и получила на своем послании ответ: «Мне нужна помощь». Бортпроводница предупредила о происшествии пилотов, а те в свою очередь передали информацию полиции Сан-Франциско. По прилету мужчину арестовали — выяснилось, что он был замешан в торговле людьми.

Начиная с 2009 года в США проводятся специальные курсы для всех, кто задействован в авиаперевозках людей, отмечает openreporter.ru. Членов экипажа учат распознавать на борту потенциальных работорговцев и рассказывают, как подать сигнал их жертвам. Как правило, те, кого сажают в самолет насильно, не отвечают на вопросы и избегают зрительного контакта, иногда на их лицах можно заметить следы побоев, пишет Bored Panda.

Подчеркивая важность подобного обучения, Шейла Фредерик говорит: «Я работаю стюардессой 10 лет. Оглядываясь назад, я понимаю, что до курсов тоже могла видеть таких девушек или юношей, но даже не догадывалась, что с ними что-то не так».

Иммиграционная и таможенная полиция США в прошлом году арестовала две тысячи торговцев людьми и выявила четыре сотни жертв работорговли.