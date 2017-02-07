Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Клаван обратился к болельщикам "Ливерпуля": нам нужна бескомпромиссная поддержка

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На официальном сайте "Ливерпуля" было опубликовано интервью с капитаном сборой Эстонии Рагнаром Клаваном. Футболист крайне положительно отозвался о поддержке со стороны болельщиков, пишет Postimees.

Впервые Клаван столкнулся с болельщиками "Ливерпуля" в прошлом сезоне, когда его бывший клуб "Аугсбург" играл против мерсисайдсев в Лиге Европы. «Играть на Энфилде было очень трудно. Именно болельщики делают "Ливерпуль" один целым», - сказал Клаван.

Из 14 оставшихся матчей восемь "Ливерпуль" проведет на своем поле. Именно по этой причине Клаван надеется на бескомпромиссную поддержку со стороны болельщиков. «Оставшаяся часть сезона сильно зависит от болельщиков. Сильно помогает, когда болельщики за вас с первой и до последней минуты матча», - подчеркнул Клаван.

«Наглядным примером может быть игра против "Манчестер Сити". Мы контролировали игру, но потом немного подсели. Фанаты это поняли и стали отчаянно нас поддерживать. Это дало нам заряд энергии, которого хватило до конца матча», - считает он.

По словам Клавана, когда слышишь, как болельщики исполняют гимн «You'll Never Walk Alone», испытываешь невероятные ощущения. «Когда впервые услышал гимн - мороз по коже пробежал. Быть игроком "Ливерпуля" - особое чувство», - сказал Клаван.

Сейчас "Ливерпуль" занимает в турнирной таблице пятую строчку, отставая от лидера - "Челси" - на 13 очков. Несмотря на то, что из борьбы за чемпионский титул команда, скорее всего, выбыла, за место в Лиге чемпионов "Ливерпуль" еще поборется.

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