График: смотрите, какая минимальная зарплата установлена в различных странах мира

Страны, в которых не установлена минимальная заработная плата, исключены из таблицы.
Установленная в Эстонии минималка больше, чем у южных соседей. Но, например, Турция и Португалия обгоняют Эстонию в этом рейтинге.
Смотрите график!
Минимальная заработная плата в Европе значительно варьируется. По данным Евростата, на начало этого года зарплата в Люксембурге в 12,9 раз больше, чем в Албании, сообщает Postimees.
Страны, в которых не установлена минимальная заработная плата, исключены из таблицы.
Установленная в Эстонии минималка больше, чем у южных соседей. Но, например, Турция и Португалия обгоняют Эстонию в этом рейтинге.
Смотрите график!
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