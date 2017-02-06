График: смотрите, какая минимальная зарплата установлена в различных странах мира

В этом году инфляция, безусловно, гораздо быстрее, чем в прошлом и рост акцизов будет заметен через месяц, говорит директор института конъюнктуры Марье Йозинг новостному порталу ERR.

Аналитики: продукты подорожали, но быстрого роста и других цен бояться не стоит

По словам экономических аналитиков, за январским ростом цен стоит подорожание сырья и увеличение акцизов. Большой общей инфляции на этот год не прогнозируют, однако, продуктовая корзина может подорожать более чем на пять процентов.

Банк Эстонии: продуктовая корзина может подорожать на 5 с лишним процентов

Согласно декабрьскому прогнозу Банка Эстонии, продовольственная корзина в этом году будет быстро дорожать, рост составит более 5%.

В январе наблюдался самый быстрый рост цен за последние три с половиной года

Индекс потребительских цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года - на 2,7%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Последний раз такая инфляция наблюдалась три с половиной года назад.