Трамп заявил, что не знает Путина и не ведет дел с Россией

«Я не знаю Путина, у меня нет сделок в России, а ненавистники сходят с ума, при этом (бывший президент США Барак) Обама может заключать сделки с Ираном, террористом номер один, - и нет проблем!» - отметил Трамп.

Обсуждение перспектив возможного налаживания отношений между РФ и США, которое может привести к нежелательному для многих мировых лидеров снятию Трампом санкций с РФ, в прессе ведется постоянно с момента избрания американского президента. Администрация Барака Обамы подозревала российские власти в оказании влияния на выборы в США при помощи кибератак, направленных на оказание поддержки Трампу.

4 февраля тема отношений с РФ в очередной раз была поднята в интервью, которое у Трампа взял ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли. Журналист напомнил президенту об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера «убийцей». Трамп в ответ заявил, что в США есть много убийц, и страна с этой точки зрения «не так уж невинна».

Дональд Трамп также сказал, что уважает Путина, но не знает, удастся ли с ним найти общий язык. В то же время, подчеркнул он, лучше наладить отношения с Россией, так как Москва поможет Вашингтону бороться с террористической группировкой «Исламское государство».

Слова О'Рейли о Путине-«убийце2 возмутили Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне назвал это высказывание журналиста оскорбительным и призвал его принести извинения. В своей очередной программе в понедельник вечером О'Рейли заявил, что пока «работает над тем, чтобы извиниться». Но это займет некоторое время, добавил он, предложив снова обсудить это году в 2023-м.

Во вторник Песков сообщил, что в Кремле согласны подождать извинений. «С этим джентльменом у нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности. Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим пометку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», - сказал он.

Что касается выпада в твите Трампа в адрес Ирана, в том же интервью Fox News американский президент назвал его террористическим государством номер один в мире. Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле не согласны с такой оценкой Ирана президентом США.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Иран никогда не был замечен в каких-либо связях с «Исламским государством», «Джебхат ан-Нусрой» и другими террористическими группировками.

3 февраля Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур, связанных с Корпус стражей исламской революции (КСИР). Решение было вызвано запуском Тегераном 29 января баллистической ракеты средней дальности. В ответ на санкции в минувшую субботу Иран провел ракетные учения в провинции Семнан.

Как известно, во время президентства Барака Обамы, в июле 2015 года, в Вене после многолетних переговоров Иран и шестерка международных посредников достигли договоренности по ядерному вопросу. Был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий, согласно которому Иран обязывался не производить ядерное оружие и использовать ядерные объекты только в целях производства мирного атома. В обмен Запад пообещал начать постепенное снятие санкции с Ирана.

Однако после подписания ядерных соглашений Иран продолжил испытания баллистических ракет, настаивая, что они не являются частью ядерной программы.