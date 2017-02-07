Фото: Intel запатентовала изогнутый ноутбук

В документе описан лэптоп, у которого изогнута не только крышка с дисплеем (ее можно отсоединить и использовать отдельно в качестве планшета), но и нижняя часть корпуса с клавиатурой. При этом какие-либо технические характеристики необычного устройства в заявке не приводятся, пишет newsru.com.

Стоит отметить, что изогнутые мониторы персональных компьютеров или телевизоры за последние несколько лет из концептов превратились в серийные модели. Кроме того, производители смартфонов все чаще выпускают флагманские модели с изогнутыми дисплеями. Однако, если говорить о ноутбуках, то запатентованное Intel устройство фактически не имеет аналогов. Так, тайваньская компания Asus в прошлом году представила большой игровой ноутбук Predator 21 X с изогнутым дисплеем, однако этот лэптоп не является гибридным, а его нижняя часть не повторяет изгиб экрана.

Не исключено, что Intel в обозримом будущем не планирует воплощать свой патент в жизнь и выпускать изогнутые ноутбуки. Если же подобные устройства выйдут на рынок, то при определенных обстоятельствах они смогут составить конкуренцию линейке гибридных ноутбуков Surface компании Microsoft.