Мужчину обвиняют в убийстве отца: жертва была избита до смерти и утоплена в реке

В прошлом году 2 сентября близкие 58-летнего Ахто обратились за помощью в полицию, поскольку не могли выйти с ним на связь. Последний раз знакомые общались с Ахто 28 августа. О дальнейших передвижения жившего в Пярнумаа в поселке Тори Ахто сведений не было.

Полиция начала опрашивать знакомых пропавшего мужчины и проверять адреса, где он мог быть. Организованные на следующий день поиски по местности не дали результатов.

Через неделю, 10 сентября, из реки Тори было поднято тело мужчины. Полиция опознала в нем пропавшего Ахто. Через четыре дня был задержан сын Ахто Альвар, которого теперь обвиняют в убийстве отца.

Пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Аннели Эрм говорит, что помимо убийства Альвара обвиняют в незаконном ограничении свободы и избиении.

Согласно обвинениям, Альвар в начале 2016 года закрывал своего отца на неопределенный срок в сауне, избивал его, наносил телесные повреждения.

Также согласно обвинениям, Альвар 28 августа прошлого года утопил тело отца в реке, чтобы скрыть преступление. Полиция задержала Альвара 12 сентября и взяла под стражу 14 сентября.

За преступление Альвару грозит от шести до 15 лет тюремного заключения. Судебное заседание состоится в четверг.