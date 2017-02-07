Определен самый дешевый город для празднования Дня всех влюбленных

Как поясняют в компании, исследование было проведено после того, как его составители заметили разительные отличия в суммах, которые клиенты готовы были потратить на букеты. Эти отличия варьировались в зависимости от города, из которого поступал заказ. Отталкиваясь от этой идеи, составители рейтинга решили проверить стоимость праздничного сервиса не только в Европе, но и других частях света.

В рамках исследования были изучены цены на походы в кино, букеты из дюжины роз, абонементы в спа, ужин в мишленовском ресторане и ночь в четырех- и пятизвездочных отелях.

«Мы стандартизировали элементы, обеспечивающие согласованность "мероприятий" в различных городах, чтобы создать справедливое и максимально точное представление о ценах», — отмечают в Bloomy Days.

В результате получилась таблица, в которой каждый желающий сможет ранжировать необходимые факторы и определить для себя город, наиболее выгодный для романтического февральского уик-энда.

Так, наиболее доступным становится Прага (Чехия), где расходы влюбленной пары составят около 440 евро. На втором месте — Корк на юго-западе Ирландии (460 евро), а за ним следует испанский Мадрид (505 евро).

Четвертая строчка досталась Белфасту в Северной Ирландии (540 евро), пятая — столице Уэльса Кардиффу (545 евро). В первой десятке списка в порядке убывания также оказались Берлин, Вена, Брюссель, Лиссабон и Ванкувер.

Как уточняет «Лента.ру», ссылаясь на данные сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, Париж оказался наиболее популярным у россиян зарубежным городом для путешествий на 14 февраля. Внутри страны лидером в данном плане был признан Санкт-Петербург.