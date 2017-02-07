Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Напавший на военных у Лувра египтянин начал давать показания

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Абдулла Хамами, напавший на военных у Лувра, начал разговаривать с полицией. Ранее он отказывался давать показания. Уроженец Египта напал на военных с двумя мачете и был ранен в живот, пишет "Би-би-си".

Молодой человек, начал давать показания и подтвердил, что его зовут Абдулла Хамами.

Один из военных ранил Хамами, и сейчас он находится в больнице Жоржа Помпиду.

Военные патрулируют улицы французских городов в рамках операции "Часовой", введенной после терактов в начале января 2015 года.

Ранее власти сообщали, что нападавшего идентифицировали как 29-летнего египтянина Абдуллу Хамами. Первые сутки после задержания он отказывался общаться с полицией.

Нападение произошло утром 3 февраля. Мужчина, державший по мачете в каждой руке, набросился на вооруженных солдат с криком "Аллах акбар". Он нанес одному из военных легкое ранение в голову. Второй солдат упал, оттолкнул его ногами и выстрелил ему в живот. Хамами набросился на него еще раз, и военный сделал еще несколько выстрелов.

Реда Хамами - отец Абдуллы - заявлял, что его сын не террорист. Он обвинил военных в применении излишней силы.

Власти Франции заявляли, что военнослужащие действовали профессионально, и применение силы было полностью оправданным.

Две мачете за 680 евро

По данным полиции, Хамами постоянно проживает в ОАЭ. Он женат, его жена сейчас беременна. Во Францию Хамами приехал из Дубая 26 января и планировал вернуться 5 февраля. Хамами поселился в восьмом округе Парижа в съемной квартире.

На следующий день после приезда он арендовал машину до 5 февраля. Еще через день он купил две мачете длиной 40 см по цене 680 евро за оба ножа.

При себе у Хамами обнаружили паспорт с визами Саудовской Аравии и Турции. Также в его рюкзаке нашли баллончики с краской. Следствие подозревает, что египтянин хотел испортить произведения искусства, которые для многих радикальных исламистов символизируют западный образ жизни.

Следствие заинтересовалось записями Хамими в "Фейсбуке", где он пишет о "братьях в Сирии", и "Твиттере". В последнем твите Хамими упоминает "Исламскую группировку" и Абу Мухаммеда аль-Аднани - организатора теракта на борту самолета "Когалымавиа", взорванного над Синайским полуостровом в октябре 2015 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАегиптянинлуврпоказания
По теме
Нападение у Лувра совершил молодой египтянин

Нападение у Лувра совершил молодой египтянин 1

Человек, пытавшийся осуществить нападение в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта, сообщили французские власти. Его имя пока не разглашается, сообщает "Би-би-си". В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом: музей эвакуирован

В Лувре солдат открыл огонь по посетителю с ножом: музей эвакуирован

Французский военнослужащий, стоящий на охране Лувра, открыл огонь по мужчине с ножом. Сообщается, что мужчина попытался напасть на солдата и успел нанести ему легкое ранение. При этом он выкрикивал "Аллах акбар". 
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
«паспортная мафия»
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:14
Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови
21:02
Глава МИД Эстонии: делопроизводство об убежище российского хакера будет вестись в обычном порядке
20:59
"На острие": что скрывается за очередным конфликтом в Русском театре и при чем здесь ватники?
20:53
В Вильянди в квартире взорвался телевизор (1)
20:42
Меркель считает преждевременным снимать санкции с России
20:36
В Тартуском университете открывается комната с мумиями
20:19
Беглый бывший премьер-министр Украины надеется на Трампа
20:07
Письмо читательницы Rus.Postimees: нельзя быть такими бездушными! (1)
20:00
Класс! Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе в жизни
19:49
Фото: страшный пожар уничтожил дом и сарай пожилых людей
19:45
Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман
19:35
В Эстонии за год бензин подорожал на 20%, дизтопливо — на 25%
19:25
Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»
19:15
Государство должно выплатить компенсацию за невыполнение Закона о сожительстве
19:15
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
19:00
Цахкна: правительство не готово сделать исключение для таллиннских русских школ
18:56
Литовка в морозный солнечный день пошла в эстонский лес. Когда она вышла оттуда, народ просто ахнул (галерея)
18:46
Фото: в Таллинне на заводе произошел пожар
18:40
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
18:37
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков
Все новости
LimonЦеликом
Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея)

Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея) (2)

Боюсь даже представить, в какой ярости сейчас Эрика Салумяэ! Я чуть под стол не упал, увидев обряд крещения ее внучки (галерея)

Боюсь даже представить, в какой ярости сейчас Эрика Салумяэ! Я чуть под стол не упал, увидев обряд крещения ее внучки (галерея) (1)

Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»

Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»

20:00
Класс! Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе в жизни
18:56
Литовка в морозный солнечный день пошла в эстонский лес. Когда она вышла оттуда, народ просто ахнул (галерея)
18:08
Не забудьте! 17 февраля в Таллинне состоится грандиозное «Супер Ретро Шоу»
17:55
Дочь избивает своего отца – популярного эстонского певца Стига Рясту (видео)
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

19:45
Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман
19:15
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
18:40
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
18:17
Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
SportsЦеликом
Клаван обратился к болельщикам

Клаван обратился к болельщикам "Ливерпуля": нам нужна бескомпромиссная поддержка

Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

ВФЛА: другого выхода, кроме выступления под нейтральным флагом, у россиян нет

13:38
На этой неделе Келли Сильдару предстанет перед местной публикой
ВпрокЦеликом
Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнлять план по штрафам? (1)

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз

Любителей шоколада ждет неприятный сюрприз (1)

6. фев
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Погода
Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Мороз и солнце: по-настоящему зимняя погода ожидает жителей Эстонии в среду

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: страшный пожар уничтожил дом и сарай пожилых людей

Фото: страшный пожар уничтожил дом и сарай пожилых людей

Фото: в Таллинне на заводе произошел пожар

Фото: в Таллинне на заводе произошел пожар

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Культура
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Самые читаемые
Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея) (2)
Читатель: прекратите непотребства в спортзале!(7)
Фото: в Таллинне на заводе произошел пожар
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Литовка в морозный солнечный день пошла в эстонский лес. Когда она вышла оттуда, народ просто ахнул (галерея)
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (18)
Ильмар Рааг: что станет в 2017 году с США, Россией и Эстонией?(14)
Bалюта
USD
0,937 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees