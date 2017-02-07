Напавший на военных у Лувра египтянин начал давать показания

Молодой человек, начал давать показания и подтвердил, что его зовут Абдулла Хамами.

Один из военных ранил Хамами, и сейчас он находится в больнице Жоржа Помпиду.

Военные патрулируют улицы французских городов в рамках операции "Часовой", введенной после терактов в начале января 2015 года.

Ранее власти сообщали, что нападавшего идентифицировали как 29-летнего египтянина Абдуллу Хамами. Первые сутки после задержания он отказывался общаться с полицией.

Нападение произошло утром 3 февраля. Мужчина, державший по мачете в каждой руке, набросился на вооруженных солдат с криком "Аллах акбар". Он нанес одному из военных легкое ранение в голову. Второй солдат упал, оттолкнул его ногами и выстрелил ему в живот. Хамами набросился на него еще раз, и военный сделал еще несколько выстрелов.

Реда Хамами - отец Абдуллы - заявлял, что его сын не террорист. Он обвинил военных в применении излишней силы.

Власти Франции заявляли, что военнослужащие действовали профессионально, и применение силы было полностью оправданным.

Две мачете за 680 евро

По данным полиции, Хамами постоянно проживает в ОАЭ. Он женат, его жена сейчас беременна. Во Францию Хамами приехал из Дубая 26 января и планировал вернуться 5 февраля. Хамами поселился в восьмом округе Парижа в съемной квартире.

На следующий день после приезда он арендовал машину до 5 февраля. Еще через день он купил две мачете длиной 40 см по цене 680 евро за оба ножа.

При себе у Хамами обнаружили паспорт с визами Саудовской Аравии и Турции. Также в его рюкзаке нашли баллончики с краской. Следствие подозревает, что египтянин хотел испортить произведения искусства, которые для многих радикальных исламистов символизируют западный образ жизни.

Следствие заинтересовалось записями Хамими в "Фейсбуке", где он пишет о "братьях в Сирии", и "Твиттере". В последнем твите Хамими упоминает "Исламскую группировку" и Абу Мухаммеда аль-Аднани - организатора теракта на борту самолета "Когалымавиа", взорванного над Синайским полуостровом в октябре 2015 года.