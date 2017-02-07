В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Александр Ужанков - заместитель директора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева, руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор НИЯУ МИФИ и Сретенской Духовной семинарии. Действительный член (академик) Академии Российской словесности. Член Бюро Научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия РАН. Член Общества исследователей Древней Руси. Член Совета по науке при Министерстве культуры России. Член Союза писателей России. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

В чем заключаются загадки русской цивилизации? Что лежит в духовной основе тысячелетней русской идеи? Чему должна учить литература? Могут ли события седой старины стать символом примирения сегодня? Почему Россию все-таки можно понять умом, но невозможно понять разумом? И почему русская классическая литература XIX века cтала золотым вкладом в копилку мировой литературы? Это лишь немногие вопросы, которые поднимает в своих выступлениях, лекциях и публикациях профессор Ужанков. И, конечно, они не останутся без внимания во время таллинской встречи.

У литературоведа Ужанкова очень интересные и порой нестандартные взгляды на хрестоматийные произведения русской словесности. Он, например, считает, что роман «Евгений Онегин» - не про любовь. Что главная тема «Капитанской дочки» - милосердие. Что Достоевского надо читать только после Гоголя. Что «Ревизор» – это картина Страшного Суда, а «Герой нашего времени» повествует о десяти заповедях. Самое же прелестное произведение русской литературы, на его взгляд, это роман «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Встреча с Александром Николаевичем Ужанковым состоится 21 февраля 2017 года в конференц-зале гостиницы Euroopa (улица Паади, 5 – район Таллинского пассажирского порта, рядом с NORDE CENTRUM), начало в 18 часов. Приглашаются журналисты, литераторы, издатели, учителя, гимназисты, преподаватели вузов, студенты, представители общественных организаций, а также люди, которых интересует русская история и литература.

Вход на мероприятие свободный с обязательной предварительной регистрацией на сайте клуба «Импрессум»: http://www.impressum-club.eu. Заявки на участие также принимаются по электронной почте: info@impressum-club.eu.

Вопросы гостю можно задать заранее на сайте клуба «Импрессум».