Метс: пары, заключившие договор о сожительстве, могут подать на государство в суд

"Пары, на основании закона о совместном проживании заключившие договор о сожительстве, теоретически готовы обратиться в суд",- заявил Метс, по словам вопрос не в том, идет речь о проживающих вместе гомосексуальных или гетеросексуальных парах, вопрос прежде всего касается возможность отстоять заключенные договоры о сожительстве.

В то же время Метс отметил, что судебное решение в силу еще не вступило, и государство обязательно его оспорит. "Кредитная карточка налогоплательщика, с которой можно разъяснить, что это вообще не вопрос, находится в кармане у министра юстиции Урмаса Рейнсалу. Он же уже пообещал в СМИ, что подрядит на работу с казусом Реймо Метса лучшие кадры Минюста",- отметил Метс, по словам которого суд во вторник своим решением одновременно продемонстрировал, что Рийгикогу не исправляется со своей работой.

"Если Рийгикогу не исправляется со своей работой, то следует поступать иначе. Если Рийгикогу установил для себя сроком вступления в силу актов к закону о совместном проживании 1 января 2016 года, но эти сроки не соблюдает, то суд указывает, что это бездеятельность. Вот и все. И не нужно больше говорить после этого вступил закон о сожительстве в силу или не вступил, если государство само устанавливает себе срок внедрения закона в силу и заявляет суду, что речь идет о не вступившем в силу законе, то мне как юристу это просто смешно",- заявил Метс.

Поступивший в суд иск касался того, что государство тем, что не внедряет подзаконных актов к закону о сожительстве, нарушает субъективные права истца, нанося ущерб его интересам. Реймо Метс, считая, что государство нанесло ему ущерб, потребовал через административный суд от Министерства юстиции в качестве компенсации нематериального ущерба сумму в 10 000 евро.

Во вторник суд частично удовлетворил иск Реймо Метса и постановил, что Министерство юстиции в качестве компенсации нематериального ущерба должно выплатить ему 1500 евро.