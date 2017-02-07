Вторник, 7. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Фото: страшный пожар уничтожил дом и сарай пожилых людей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В 16.49 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Рапламаа, в волости Кехтна, деревни Пыллу, где горел открытым пламенем хутор.

Когда прибыли спасатели, огонь был виден на расстоянии нескольких километров. Спасатели сразу же приступили к тушению, чтобы предотвратить возгорание находящейся рядом бани. На месте происшествия выяснилось, что вместе с домом горит и построенный сарай, в котором держали кур. Хозяин построил там печь, чтобы зимой отапливать помещение. Очевидно, что от этой печи и начался пожар.

Дом, где находились жилые комнаты, получил серьезные повреждения от огня и воды, жить в нем больше нельзя.

Когда начался пожар, в доме находились пожилой мужчина и его супруга, они не пострадали.

Сарай полностью уничтожен. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдомогоньпожарсарай
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