Бесплатные автобусы могут привести к закрытию линий

«Мы говорим об изменении принципа оплаты имеющихся и дотируемых государством внутриуездных автобусных линиях», - сказала министр экономики Кадри Симсон. Но от необходимости покупать билеты в последующие годы не избавятся пользователи частных линий, например, те, кто ездит из Таллинна в Сауэ.

Город Сауэ соединен со столицей только частной автобусной линией. В последние годы Сауэ ходатайствовал об открытии государственной линии. «До сих пор нам отказывали, поскольку есть коммерческая линия и очень хорошее железнодорожное сообщение с Таллинном», - сказала пресс-секретарь города Сирье Пийрсоо.

По словам пресс-секретаря, на заседании самоуправления говорили о том, что государство могло бы взять себе уездные коммерческие линии, то есть сделать их государственными. Но сейчас пока не известно, можно ли и как это организовать: «Но мы, обязательно, будем пробовать».

Если в последующие годы автобусы в пределах уезда станут бесплатными, а у сауэсцев есть только платная линия, будет ли Сауэ оплачивать проезд для своих жителей: «Вы верим в государственное мышление, при котором такого неравенства не возникнет».

Министр экономики Кадри Симсон заверила, что за заказ государственных линий отвечает уездная управа: «То, что Сауэ обслуживает только коммерческая линия, по моей оценке, это последствия несделанной работы со стороны уездного старейшины. На сегодняшний день государство заключило 35 договоров, и, при необходимости, количество таких линий можно увеличить до трех процентов. Возможность для этого есть по всей Эстонии».

Поскольку за деньги Таллинна бесплатным общественным транспортом могут наслаждаться только прописанные в столице жители, то на уездных линиях, по словам Симсон, ездить бесплатно смогут все, вне зависимости от места жительства. Правда, в автобусах будет действовать система валидации, которая станет считать пассажиров.

«Для лучшей организации линий нам нужны данные, ездят ли люди и как много на той или иной линии», - сказала министр.

Она считает, что право на бесплатный проезд приведет людей в автобусы. Для развития этой идеи государство готово выделить в будущем году 21 миллион евро к уже сейчас имеющейся дотации: «На эту сумму можно оплатить уплотнение количества линий и сегодняшний доход от билетов».

Как много линий нужно добавить, выяснится в ходе анализа. Однако автобусные фирмы считают, что после изменений автобусные линии придется сокращать, а часть предприятий просто прекратят свою деятельность.

По оценке руководителя Hansa Bussiliinid, обслуживающей и государственные, и коммерческие линии, Андреса Пускара, введение бесплатных автобусов принесет с собой существенные изменения.

«Во-первых, закроется очень много линий, и с большой долей вероятности некоторые маленькие фирмы прекратят деятельность», - сказал Пускар. А, во-вторых, государству придется организовать новые конкурсы на оставшиеся пустыми коммерческие линии, на которых за деньги от пассажиров больше не выжить, но где немного пассажиров все же останется.

По словам Пускара, уездные коммерческие линии сейчас в маленьком плюсе, но для этого нужно постоянно следить за заполняемостью автобусов, а также обновлять цены на билеты и расписания. Линии, приносящие убытки, предприниматель просто закрывает.

По словам руководителя Пярнумааского центра общественного транспорта Андруса Кярпука, в пределах уезда местные жители ездят на коммерческих линиях дальнего следования, которые уже теперь приносят очень маленький доход: «Бесплатный проезд на уездных линиях, безусловно, навредит экономическим показателям и способности выживать коммерческих линий».

На государственных линиях в Пярнуском уезде в год проезжают 4,5 миллиона километров. Если пассажирам больше не придется за это платить, по оценке Кярпика, объем перевозок нужно будет увеличить. Сейчас уездные линии в Пярнумаа в год зарабатывают 1,4 миллиона евро. Для содержания бесплатного общественного транспорта, по его словам, потребуется много больше, поскольку потребуется больше автобусов и линий.

В пример он привел линию Пярну-Синди, где автобусы уже сейчас переполнены, особенно летом. Бесплатно на этих автобусах захочет ездить еще больше народу: «Для того чтобы люди из-за пределов Пярну поместились в автобус, самих автобусов нужно больше».

Сейчас во многих районах Пярнумаа местное движение организовано преимущественно при помощи коммерческих линий. Если их станет меньше, придется открывать новые государственные линии.

Руководитель Ярвамааского центра общественного транспорта Харри Лепамет говорит, что в этом уезде коммерческих линий нет, но бесплатный транспорт может повлиять на коммерческий транспорт дальнего следования и снизить их доходы от продажи билетов.

В Харьюмаа государственных и коммерческих линий примерно пополам. Из девяти линий, обслуживающих Маарду, две государственные, остальные – коммерческие. «Город заинтересован в увеличении числа общественных линий, но это можно делать только через госзаказ, которые организует Харьюмааский центр общественного транспорта, а не город», - объяснила пресс-секретарь Маарду Елена Кацуба. Но до проведения конкурса на господряд нужно еще продумать организацию линий.

По словам Кацубы, для обслуживания коммерческих линий фирме Temptrans выдано разрешение на пять лет и это уже личное дело предприятия, как они смогут организовать свою работу.

Самоуправление дотировать коммерческие линии не может: «Горсобрание вводит льготы только для определенных групп жителей, которые могут ездить бесплатно или за частичную оплату».

Разовый билет на маардуской коммерческой линии стоит 1,6 евро, а 30-дневный – 28-40 евро. На общественной линии э-билет стоит 1,28 евро, а если купить билет на бумажном носителе, придется отдать 1,6 евро.

Уездное автобусное сообщение

Государство платит:

2015 – 20,1 миллиона евро

2016 – 21,6 миллиона евро

План на 2018 – 21,9 + 21 (бесплатный проезд) = 42,9 миллиона евро.