В Тартуском университете открывается комната с мумиями

Две древнеегипетские мумии находятся в коллекции Тартуского университета уже почти два века - в Эстонию их привез ученый-ориенталист Отто Фридрих фон Рихтер. Оба экспоната неоднократно выставлялись на обозрение и ранее, но теперь у них есть собственная комната в Художественном музее университета.

О происхождении мумий известно не так много - ученым удалось установить, что одна из них принадлежала подростку в возрасте от 9 до 14 лет, а другая - приблизительно трехлетнему ребенку, который, по всей вероятности, умер от болезни. Помимо самих мумий, в небольшой комнате расположены модели других предметов, встречающихся в древнеегипетских гробницах, а стены украшены традиционными рисунками и текстами.