Глава МИД Эстонии: делопроизводство об убежище российского хакера будет вестись в обычном порядке

"Что касается эстонской политики в сфере предоставления убежищ, то каждый конкретный случай рассматривается индивидуально и исходя главным образом из двух критериев: оправдано ли предоставление убежища данному лицу и выполняет ли это лицо необходимые для получения убежища критерии. С другой стороны, мы, естественно, внимательно рассматриваем, представляет ли это лицо опасность для безопасности Эстонии",- сказал Миксер на состоявшейся во вторник пресс-конференции.

Британская газета Financial Times в понедельник написала, что в Таллинне состоялась беседа с членом группы Шалтай-Болтай, который намерен попросить в Эстонии убежища.

"Относительно этого конкретного случая — то мне не поступало сообщений о каком-либо ходатайстве или о том, что какой-либо подобный документ был на столе у правительства",- отметил Миксер, подчеркнув, что не располагает дополнительной информацией по данному случаю.

В департаменте полиции и погранохраны (PPA) BNS сообщили, что поскольку по закону делопроизводство по предоставлению убежища не является гласным, то PPA даже не может сказать, подал ли Александр, о котором написала Financial Times, ходатайство об убежище. "Когда ходатайство поступает, то мы с ним работаем согласно закону,- пояснила пресс-секретарь PPA Туули Хярсон, по словам которой решение по предоставлению убежища относится к компетенции PPA, правительство по этому вопросу решения не принимает. То, что о подаче ходатайства публичной информации не предоставляется, в интересазх безопасности самого ходатая, сказала Хярсон.

По сообщению Financial Times, журналист газеты беседовал в таллинне с участником хакерской группировки "Шалтай-Болтай", представившимся Александром, который утверждает, что является последним, из группировки, кто остался на свободе. Он признался газете, что собирается просить убежища в Эстонии. Он предъявил электронную переписку между репортером и аккаунтом группировки, а также свое фото с Владимиром Аникеевым, который считается основателем "Шалтая". Группа "Шалтай-Болтай" стала известна с 2014 года, она перехватывала и публиковала переписку высокопоставленных чиновников. В России по делу "Шалтай-Болтай" Лефортовским судом были арестованы три человека: ее предполагаемый организатор Владимир Аникеев, а также Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Власти США обвиняют российских хакеров, например, во взломе серверов Демократической партии, а власти Германии и Франции опасаются накануне предстоящих выборов кибератак из России.