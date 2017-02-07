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Убийца-расчленитель с улицы Маакри вновь предстал перед судом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Во вторник в Хельсинки предстал перед судом Маркус Паси Пенкя, который в Эстонии известен как убийца- расчленитель с улицы Маакри.

На этот раз Пенкя обвиняют в нанесение ущерба репутации семи людей. Все семеро являются действующими сотрудниками тюрьмы Финляндии, сообщает Postimees со ссылкой на Iltasanomat.

Согласно обвинению, Пенкя в начале 2015 года на сайте viranomaisrikollisuus.com опубликовал ложные утверждения. Цель сайта — на основании опубликованной информации, раскрывать данные нарушающих закон должностных лиц и помогать бороться с злоупотребляющими властью.

Пенкя опубликовал имена и личные данные сотрудников тюрьмы.

Во вчерашнем заседании опороченные сотрудники тюрьмы не участвовали, но один из истцов требует с Пенкя компенсацию в размере 2000 евро, прокурор в дополнение к этому требует штраф в размере 70 дневных мер.

Пенкя не признал себя виновным и утверждал, что даже не слышал о таком сайте, хотя во время расследования было доказано обратное.

Суд примет решение по этому делу в пятницу.

Напомним, что летом прошлого года суд Финляндии приговорил Маркуса Паси Пенкя, который ранее был осужден за жестокое убийство приятеля в Таллинне и расчленение его трупа, к полутора годам тюрьмы за мошенничество и преступление, связанное с огнестрельным оружием.

Согласно обвинению, 32-летний Пенкя приобрел два пистолета. Кроме того, он пробовал заполучить еще два огнестрельных оружия. Разрешения на оружие у мужчины нет.

Также Пенкя и его сообщник смогли через работника банка раздобыть пароли от банковского счета одного предприятия. С помощью них они делали переводы и планировали совершать покупки в интернет-магазинах.

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