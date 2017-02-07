Среда, 8. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Трудовой спор или шантаж? Прямой эфир: 14.30

Министр Осиновский в прямом эфире: можно ли предотвратить забастовку медиков?1

Елена Поверина
Елена Поверина
toimetaja-saatejuht
/
/
:

Медики планируют в ближайшее время начать бастовать. Врачи отмечают, что власти не воспринимают проблемы здравоохранения всерьез. Что готово предпринять правительство, чтобы предотвратить забастовку?

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 14.30! Позже комментарий министра будет доступен в записи.

  • Похоже, что ни медики, ни министерство уже не надеются договориться. Грядущая забастовка – это трудовой спор или шантаж?
  • Можно ли предотвратить забастовку медиков?
  • О каком повышении зарплат идет речь?
  • Насколько минитерство в курсе реального положения дел с очередями? 
  • Обсуждаются ли более серьезные планы реорганизации финансирования медицинского обслуживания вплоть до повышения налогов?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАврачи-специалистыевгений осиновскийзабастовказдравоохранениемедицинаминистрналогиочередиповышениефинансирование
По теме
Врачи готовятся к забастовке

Врачи готовятся к забастовке

По заверениям Союза врачей, медицинские работники готовятся к забастовке, но все же надеются, что трудовому спору будет найдено решение. Осиновский: шансов обеспечить потребности рынка труда своими силами не осталось

Осиновский: шансов обеспечить потребности рынка труда своими силами не осталось 10

«Пришло время честно говорить о трудовой миграции. У нас больше не осталось шансов обеспечить потребности рынка, в частности IT-сектора, своими силами», - отметил в интервью Rus.Postimees министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский.
Евгений Осиновский: медработники требовали увеличить зарплаты на 30-50%

Евгений Осиновский: медработники требовали увеличить зарплаты на 30-50% 5

Система финансирования больниц трещит по швам: очереди к врачам растут, медики готовятся к забастовке. Здравоохранение зашло в тупик? Сегодня медики проводят общегосударственную предупредительную забастовку

Сегодня медики проводят общегосударственную предупредительную забастовку 1

15 сентября, работники сферы здравоохранения официально известили правительство и работодателей о том, что 20 сентября они проведут общегосударственную предупредительную забастовку. Руководитель центра «Скорой помощи»: так и будем просто гасить пожар в медицине или начнем думать?

Руководитель центра «Скорой помощи»: так и будем просто гасить пожар в медицине или начнем думать?

Отделения экстренной медицины ищут пути "отвадить" от своих дверей несрочных пациентов. А есть ли альтернатива? Postimees пригласил поучаствовать в дискуссии заведующего центром «Скорой помощи» Северо-Эстонской региональной больницы, врача экстренной медицины Аркадия Попова и семейного доктора Андрея Борисова.
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:31
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Тулузу за 124 евро!
10:24
Видео: огромный метеорит пролетел над США
10:20
Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?
10:19
Foreign Policy: последний герой российской оппозиции
10:18
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!
10:04
Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел несколько машин и перевернулся на крышу
10:02
Фотоновость: Обама на заслуженном отдыхе (1)
10:02
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (1)
09:58
Таллиннский технический университет превратит старое общежитие в сверхсовременный энергосберегающий жилой дом!
09:58
Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»
09:54
Лужков: Сависаар - политик с государственным мышлением
09:52
Министр Осиновский в прямом эфире: можно ли предотвратить забастовку медиков? (1)
09:52
Заменят ли в ближайшее время роботы в Эстонии людей?
09:50
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной
09:46
28 российских СМИ и их местных отделений попали в Эстонии в черный список
09:43
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»
09:37
Эстонские владельцы электромобилей Tesla столкнулись со странной неисправностью
09:27
Гороскоп на восьмое февраля: читай, анализируй, действуй!
09:25
Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье
09:16
Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно
Все новости
LimonЦеликом
Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

Стали известны подробности загадочной гибели звезды «Своей игры»

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой

«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой (1)

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

10:18
Кардиолог заявляет, что вы пьете воду не в то время... Вот когда надо!
09:27
Гороскоп на восьмое февраля: читай, анализируй, действуй!
7. фев
Класс! Мужчины и женщины рассказали о лучшем сексе в жизни
7. фев
Только на Limon.ee! Для своих преданных друзей разыгрываем четыре билета на фильм Федора Бондарчука – «Притяжение 3D»
KrasotkaЦеликом
Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Если он делает эти три вещи, он собирается изменить вам

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Прибавка в весе на три килограмма повышает риск диабета на 52 процента

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Вот это новость! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими (1)

7. фев
Семь признаков того, что мужчина хочет начать служебный роман
7. фев
Рецепт фантастического шоколадного торта с кремом из авокадо
7. фев
Родители определяют отношение ребенка к браку и семье
7. фев
Как худеет Кристина Агилера: секреты звезд
SportsЦеликом
Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Сколько заработал звезда MMA, нокаутировавший Баруто?

Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

Видео: киргизский кикбоксер во время боя повторил трюк из «Матрицы»

Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно

Тренер женской сборной Эстонии по флорболу: отборочный турнир к ЧМ прошел для нас успешно

7. фев
Клаван обратился к болельщикам "Ливерпуля": нам нужна бескомпромиссная поддержка
ВпрокЦеликом
Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Смотрите: 15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам?

Возмущенный читатель: почему инспекторы МуПо выключают валидаторы при проверке билетов? Им что, надо выполнять план по штрафам? (2)

7. фев
Автомобиль куплен в лизинг: чего нельзя делать и какие могут быть санкции за нарушения
Погода
Видео: огромный метеорит пролетел над США

Видео: огромный метеорит пролетел над США

Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Невероятное видео: в небе над США пролетел яркий метеор

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел несколько машин и перевернулся на крышу

Фото: в Тарту Volkswagen Golf задел несколько машин и перевернулся на крышу

Фото: сломавшийся тягач создал пробку в центре Таллинна

Фото: сломавшийся тягач создал пробку в центре Таллинна

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Фото и видео: в Таллинне собаки впервые стали донорами крови

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Таллинн помогает решить проблему автостоянок

Культура
В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

В клубе «Импрессум» выступит историк русской литературы и культуры Александр Ужанков

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Объявлена дата проведения Тотального диктанта

Самые читаемые
В Донецке убит командир батальона «Сомали» Гиви (5)
Ссора со швейцарскими партнерами влетела эстонцам в копеечку
Со среды по пятницу можно ознакомиться с данными своей налоговой декларации
Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Эстонские владельцы электромобилей Tesla столкнулись со странной неисправностью
Топ комментариев
Побывавшие на фронте одноклассники: чуда на Украине не произошло(35)
Стала известна баснословная цена покупаемых Эстонией самоходных установок (30)
"Ты что, п***р?" Россиянина осудили за сквернословие в адрес эстонского таможенника(23)
Какой военной техникой удивит парад Сил обороны в этом году? (19)
Студия Postimees: если Ильвес захочет вернуть деньги, ему пойдут навстречу(13)
Bалюта
USD
0,937 EUR
GBP
1,158 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 07.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees