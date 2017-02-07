Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский ответит на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите интервью в 14.30! Позже комментарий министра будет доступен в записи.
- Похоже, что ни медики, ни министерство уже не надеются договориться. Грядущая забастовка – это трудовой спор или шантаж?
- Можно ли предотвратить забастовку медиков?
- О каком повышении зарплат идет речь?
- Насколько минитерство в курсе реального положения дел с очередями?
- Обсуждаются ли более серьезные планы реорганизации финансирования медицинского обслуживания вплоть до повышения налогов?