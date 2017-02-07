Евгения Кара-Мурза: врачи за рубежом ищут, чем отравили моего мужа

"У него сильно участилось сердцебиение - настолько сильно, что стало тяжело дышать. Он был доставлен в больницу, а через несколько часов у него опять стали отказывать органы - так же, как это было в прошлый раз", - рассказала Евгения Кара-Мурза.

"Официальный диагноз - острая интоксикация неустановленным веществом. Это означает отравление. Это выглядит как преднамеренное отравление, поскольку никаких других вариантов не остается, мы проверили все", - утверждает она.

По словам Евгении, отправили образцы волос, ногтей и пробы крови ее мужа отправлены в Израиль и во Францию для токсикологического анализа, который, возможно, "поможет получить какой-то ответ на наши вопросы".

"Его деятельность раздражает многих людей. Крайне сложно предположить наверняка, кто именно мог бы стоять за этим. Но мы знаем - ситуация в России нынче такова, что лидеров оппозиции могут застрелить прямо перед Кремлем, отравить, бросить за решетку. Все что угодно может произойти с людьми, которые решили противостоять Путину", - заявила Евгения Кара-Мурза в интервью Би-би-си.

"Конечно же, я до смерти перепугалась. Я всегда очень за него боялась, еще даже до того случая, когда он был отравлен в первый раз, потому что я знала, чем он занимается, в чем именно состоит его деятельность, - добавила она. - Но он действительно глубоко верит в то, что делает. Он верит в то, что может что-то изменить. Он верит, что благодаря твердости и приверженности принципам он может одержать победу, добиться того, за что ведет борьбу".