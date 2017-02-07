Магазин продал клиенту просроченное пиво, вызвавшее диарею

Поскольку цена пива была на 40 процентов дешевле, чем обычно, то один из клиентов решил купить четыре блока пива Karl Friedrich - по шесть банок в каждом, пишет Meie Maa.

Клиент отмечает, что никаких предупреждений о том, что пиво просрочено, на ценнике не было. «Когда я стал пить пиво, то почувствовал очень странный вкус. Когда открыл последнюю банку, то пиво оказалось скисшим. Его невозможно было пить», - жалуется мужчина.

Специалист по коммуникациям Rimi Eesti Food Катрин Батс извинилась перед клиентом и заявила, что магазин готов вернуть деньги.