«В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности», — сообщило ведомство, сообщает Газета.ru.

По данным Минобороны, по тревоге были подняты личные составы дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С». Они совершили марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы.