Фото: сломавшийся тягач создал пробку в центре Таллинна

В полиции порталу Postimees.ee сообщили, что из-за грузовика была перекрыта полоса движения, ведущая к торговому центру Kristiine.
Полицейские регулировали движение на месте. В 8.25 поломанный тягач удалось отбуксировать с проезжей части.
Седельный тягач, вставший на перекрестке улиц Лийвалайа и Пярнуского шоссе из-за поломки, создал пробку в час-пик в центре Таллинна.
В полиции порталу Postimees.ee сообщили, что из-за грузовика была перекрыта полоса движения, ведущая к торговому центру Kristiine.
Полицейские регулировали движение на месте. В 8.25 поломанный тягач удалось отбуксировать с проезжей части.
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