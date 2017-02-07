В ДНР убит командир батальона «Сомали» Гиви

Подробности гибели полевого командира донецких ополченцев пока не сообщаются. На месте убийства Гиви работает следственная группа, сказал представитель ДНР, сообщает Би-би-си.

За последние два года в Донбассе был убит целый ряд видных полевых командиров вооруженных формирований. Ни один из них не погиб в ходе боев с украинскими военными.

Относительно недавнее по времени громкое убийство произошло в Донецке в октябре 2016 года.

Командир батальона "Спарта" россиянин Арсен Павлов, известный под позывным Моторола, погиб от взрыва самодельного устройства, заложенного в лифте его дома.